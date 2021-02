Så mange bilister gik i politiets fælder

I uge syv havde landets politikredse rettet et ekstra skarpt øje på uopmærksomme bilister i trafikken. Politiet gennemførte således i den uge en landsdækkende målrettet indsats mod uopmærksomhed i trafikken, og nu er resultatet landet.

Efter kontrollerne kan cirka 2900 bilister se frem til en hilsen fra politiet. 646 ud af de næsten 3000 får en hilsen for at have benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Foruden de 646, som havde travlt med mobiltelefonen, blev blandt andre 228 snuppet for manglende brug af sikkerhedssele, mens 201 kørte frem for rødt eller gult lys, oplyser Rigspolitiet.

Stigende tal

Uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken og kan være årsag til en tredjedel af alle uheld, viser undersøgelser. Uopmærksomhed kan bl.a. være brug af håndholdt mobiltelefon, indstilling af GPS og lignende.

I 2018 fik 22.443 en bøde for at tale i håndholdt mobil, mens de kørte i trafikken. I 2019 var tallet 24.541, mens det i 2020 var oppe på 25.520.

Tidligere undersøgelser fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har vist, at hvor cirka otte procent af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, når de kører på vejene, er det tilsvarende tal for de tunge køretøjer - især lastbiler - mere end dobbelt så stort, nemlig 18,7 procent.

