Så mange bilister holder sig stadig hjemme

Selvom samfundet er begyndt at åbne igen, er der stadig ikke normaltilstand på de danske veje.

Trafiktal fra Transportministeriet viser dog, at der i dag er væsentligt flere på vejene og i den kollektive trafik i forhold til marts 2020, hvor nedlukningen satte ind første gang.

Her var der cirka 56 procent færre personbiler på vejene umiddelbart efter første nedlukning sammenlignet med en tilsvarende uge i 2019.

I uge 11 i 2021 var der cirka 19 procent færre personbilister på vejene i forhold til en normal uge i marts 2019.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi ser alle frem til en yderligere genåbning, og at vi kan tage et skridt mod en mere almindelig hverdag. Det vil naturligt også betyde flere biler på vejene og et større pres på den kollektive trafik. Men coronaen er her stadig, og derfor vil jeg igen opfordre til, at alle husker at holde god afstand, og hvis det er muligt, så rejs uden for myldretiden og tag cyklen eller gå på de kortere ture, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Trafiksikkerheden markant forbedret

Flere skolebørn

Tidligere på året var det blandt andet, at de mindste skolebørn igen fik lov at komme i skole, som var årsag til, at der kom flere biler på vejene igen.

De mindste skolebørn kom tilbage i klasselokalerne i uge seks, og i uge syv lå niveauet for biltrafik cirka 23 procent under niveauet for samme periode sidste år. Biltrafikken over Storebælt lå cirka 18 procent under niveauet for den tilsvarende uge i 2020. I begyndelsen af februar var der til sammenligning knap 30 procent færre personbiler på vejene og over Storebælt i forhold til samme periode sidste år.

Nu kan lempelse ses på trafikken