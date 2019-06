Så mange blev dræbt i trafikken sidste år

171 mistede livet i trafikken sidste år. Det er det næstlaveste tal, siden Vejdirektoratet begyndte at føre statistik på området

Vejdirektoratet har på sin hjemmeside offentliggjort de endelige ulykkestal for 2018. De viser, at i alt 171 mennesker mistede livet på vejene sidste år. Tallet er det næstlaveste, siden Vejdirektoratet begyndte at føre statistik på området og det laveste siden 2012.

Mest positiv er udviklingen blandt antallet af tilskadekomne og dræbte børn og unge, og værst står det til blandt cyklisterne.

Direktoratet forklarer de færre dræbte med blandt andet bedre indretning af vejene, hastighedskontrol og mere sikre biler, mens de også fremhæver, at tiltag, som er med til at sikre, at ulykker bliver mindre alvorlige, har en effekt.

Mens færre mistede livet sidste år i forhold til tidligere i trafikken, så viser tallene omvendt, at flere kom alvorligt til skade i en trafikulykke.

Således kom 1.862 personer alvorligt til skade i en trafikulykke. Det er det højeste antal siden 2013, hvor 1.891 personer kom alvorligt til skade.

Færre dræbte børn og unge

Særligt blandt børn og unge i alderen 0-24 år er der sket et fald. Fra 2008 til 2018 faldt antallet af børn og unge, der blev dræbt eller kom til skade i trafikken, med 62 procent.

Antallet af dræbte og tilskadekomne over 24 år er faldet med 36 procent. Sidste år sad næsten halvdelen af de børn i alderen 0-14 år, som blev dræbt eller kom til skade i trafikken, i passagersædet i en bil. Omtrent en tredjedel var fodgængere.

Næsten halvdelen af de 15-17-årige, som blev dræbt eller kom til skade i trafikken i 2018, kørte på knallert.

Flere cyklister kom til skade

Tendensen er, at andelen af de dræbte og tilskadekomne trafikanter, som er bilister, over de seneste år er blevet mindre, mens andelen, som cyklister eller fodgængere blandt de dræbte og tilskadekomne, er vokset.

893 cyklister kom til skade i 2018, og 28 mistede livet. Antallet af dræbte cyklister er på niveau med de seneste år, mens der er sket en stigning i antallet af tilskadekomne cyklister i 2018. Tidligere er ca. 800 cyklister årligt blevet dræbt eller er kommet til skade.

I 2018 var el-cykler indblandet i cirka 10 procent af alle ulykker med tilskadekomne cyklister.

Hvis du vil vide mere, kan du dykke ned i Vejdirektoratets rapport her.

