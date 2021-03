Så mange færdselssyndere snuppede politiet: Dette glæder politiet

Det er lovpligtigt at bruge sikkerhedssele, når man kører bil i Danmark. For at holde øje med, om bilister nu også lever op til færdselsloven, gennemførte Rigspolitiet landet over i uge 10 en målrettet indsats mod manglende brug af seler og andet sikkerhedsudstyr under kørsel.

Nu er resultaterne fra kontrollen landet.

I løbet af ugen blev 579 sigtet for ikke at anvende sikkerhedssele, herunder kørte 43 af de sigtede lastbil, og en person kørte bus. Resten kørte bil.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- 579 sigtelser på en uge for ikke at bruge sikkerhedssele under kørslen tyder på, at der desværre fortsat er behov for politiets kontroller. Når man kører uden sikkerhedssele, udsætter man både sig selv og medpassagererne for fare, da man ved færdselsuheld vil blive kastet rundt i køretøjet, siger Christian Berthelsen, som er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i pressemeddelelsen.

Trafiksikkerheden markant forbedret

Glæder sig over én ting

I løbet af ugen blev i alt 11 bilister sigtet for ikke at fastspændt børn på korrekt vis i køretøjet, og det lave antal giver anledning til roser fra politiet.

- Det glæder mig, at vi har registreret meget få overtrædelser, hvor det drejer sig om børn, der ikke er fastspændt, siger Christian Berthelsen

Indtil videre i 2021 er 2781 bilister blevet sigtet for manglende brug af sikkerhedssele, og 89 er blevet sigtet for ikke at fastspænde børn.

