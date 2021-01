Så mange fartsyndere snuppede politiet: - Det er et meget højt antal

Næsten 10.000 bilister blev taget i at køre for stærkt i årets første uge

I årets første uge stod landets politikredse klar til at holde øje med, om trafikanterne på vejene overholdt fartgrænserne. Således gennemførte politiet målrettede indsatser mod hastighedsoverskridelser overalt i Danmark fra 4. januar til 10. januar, og nu er resultatet landet.

I løbet af ugen kunne politiet konstatere over 9600 hastighedsoverskridelser foretaget af bilister i personbiler.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Tomme veje appellerer til høj fart

Ud af de næsten 10.000 fartsyndere overskred cirka 3700 den generelle hastighed i byerne, cirka 1400 kørte for stærkt på landeveje, cirka 700 overskred den skiltede og generelle hastighed på motorveje og cirka 2600 kørte for hurtigt på veje, hvor hastigheden var nedsat på grund af f.eks. vejarbejder.

De sidste godt 200 sigtelser er givet til lastbiler, busser og biler med påhængsvogn.

- Vi har sigtet flere end 9600 for at køre for stærkt i den forgangne uge. Det er et meget højt antal set i lyset af, hvor mange danskere, der arbejder hjemme og dermed ikke er på vejene. De tomme veje har simpelthen fået mange danskere til at træde hårdere på speederen, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiet Nationale Færdselscenter.

Samme tal - færre bilister

Den seneste hastighedskontrol, inden coronapandemien ramte Danmark, blev foretaget i august 2019. Her blev cirka 10.000 bilister sigtet for at overskride hastighedsbegrænsningerne. Dermed var der i første uge i 2021 stort set lige så mange fartsyndere som i august 2019, til trods for at der i sidste uge var langt færre biler på vejene.

- Fart dræber, og for høj fart er et problem for trafiksikkerheden. Ikke alene har vi sigtet rigtig mange for at køre for stærkt, men vi har også set ekstremt høje hastigheder. Vi har bl.a. registreret flere tilfælde, hvor der er blevet kørt mere end 200 km/t. Der er vist ingen tvivl om, at hastighed fortsat får politiets opmærksomhed i fremtiden, siger Christian Berthelsen

Fra 2013 til 2018 mistede 403 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til det tilladte eller forholdene.

