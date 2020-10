Så mange fartsyndere snuppede politiet: - Det er et problem

I uge 39 afholdt politiet landsdækkende fartkontrol mod hastighedsoverskridelser i trafikken.

Nu er resultaterne landet fra kontrollerne. Ved hastighedskontrollerne blev der konstateret lidt mere end 7.800 hastighedsoverskridelser.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Mere end 7800 sigtelser for at overskride hastighedsbegrænsningerne på en uge er rigtig mange. Når man tager et aktivt valg om at køre for hurtigt, tager man ligeledes et aktivt valg om at udsætte sig selv og andre for fare. Farten dræber, og farten er et problem for trafiksikkerheden, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiet Nationale Færdselscenter.

Kræver opmærksomhed

Ud af næsten 8000 forseelser var 2600 overskridelser af den generelle hastighed i byerne, cirka 1300 var overskridelser af den generelle hastighed på landeveje, 1200 var overskridelser af den skiltede samt generelle hastighed på motorveje, mens knap 2500 overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejder.

- Med så mange sigtelser, kan der vist ikke være tvivl om, at dette område fortsat kræver politiets opmærksomhed. Når hastigheden sættes i vejret, øges både den strækning, som bilen kører, inden føreren reagerer, og bilens bremselængde. Der er således en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne – og vi arbejder hver eneste dag for at nedbringe antallet af disse, siger Christian Berthelsen.

Fra 2013 til 2018 mistede 403 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til det tilladte eller forholdene.

I mere end halvdelen af alle ulykker i trafikken er for høj hastighed en medvirkende faktor til, at ulykken opstår. Dødelig udgang sker i knap 30 procent af uheldene.

