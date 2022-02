Så mange har bestilt dansker-elbil

Interessen for danske Henrik Fiskers nye elbil, Fisker Ocean, er voksende, og nu afslører Fisker Inc., som firmaet bag bilen hedder, hvor mange der har reserveret et eksemplar af den elektriske SUV.

Det skriver mediet Electrec.

Ved et møde for investorer og medier fortalte Henrik Fisker ifølge Electrec for nyligt, at over 31.000 allerede har reserveret et eksemplar af elbilen Ocean, som er mærkets første bil.

- Når jeg kigger på den fart, vi har på nu, med 31.000 reservationer, ser jeg ikke noget problem i nemt at komme langt over vores mål om 50.000 reservationer i år, lød det fra Henrik Fisker på mødet ifølge Electrec.

- Faktisk nok meget højere, så konverteringen til 50.000 reelle ordrer burde ikke være så svær. Det er jeg helt overbevist om, lød det fra bildesigneren.

Man kan vælge mellem tre udgaver af Ocean. Den billigste bliver Ocean Sport, som byder på 275 hk og en sprinttid fra 0-100 km/t på 7 sekunder. Ocean Ultra hedder den næste i rækken, og her får man 540 hk og rækkevidde på op til 610 km. Ocean Extreme er topmodellen med 550 hk, 630 km rækkevidde og en 0-100 km/t-tid på 3,7 sekunder.

Foruden Ocean-modellen har Fisker også en ny elbil på vej, kaldet PEAR, som ifølge Henrik Fisker 'ikke vil ligne Ocean på nogen måde.' Modellen vil ifølge Electrec starte til en pris i USA på 30.000 dollars, svarende til lige under 200.000 kroner, hvorfor der altså er tale om en billigere model end Ocean.

Det forventes, at Ocean-modellen vil blive sat i produktion senere på året, mens PEAR først vil komme på markedet i 2024.