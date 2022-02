Så mange ladere mangler der

Den automobile fremtid er elektrisk. Det står efterhånden klart, eftersom der satses massivt på elbiler blandt både magthavere og bilfabrikanter, og når der skal flere og flere elbiler ud på vejene, opstår der store krav til den medfølgende ladeinfrastruktur.

Ifølge en rapport fra revisions- og konsulentvirksomheden Ernst & Young og Eurelectric kan man forvente, at antallet af elbiler på europæiske veje allerede i 2030 vil stige til 65 millioner mod de nuværende cirka 5 millioner i dag. I år 2035 vil antallet være på 135 millioner elbiler.

For at holde de mange millioner elbiler kørende med ny strøm, skal der ifølge rapporten bruges 65 millioner ladere i Europa, hvoraf 85 procent kan være hjemmeladere.

Det skiver Bloomberg.

Skal udbygges hurtigere

I dag er der cirka 445.000 offentlige ladestandere i Europa, og det antal skal mangedobles til 9 millioner.

- Det tog os 10 år at installere 400.000 ladere. Nu skal vi etablere omkring 500.000 hvert eneste år indtil 2030 og omkring 1 million om året mellem 2030 og 2035, siger Serge Colle, som er global energi- og ressourcechef hos Ernst & Young, til mediet.

Konsulentvirksomheden estimerer, at regningen for at etablere de mange ladere vil være 62 milliarder dollars samt yderligere 72 milliarder dollars for at installere 56.000 hjemmeladere - altså 134 milliarder dollars i alt, svarende til 875 milliarder kroner.

- Det er meget billigere at bygge en smule for mange i dag og have den nødvendige buffer frem for at vente og konstatere, at vi mangler ladere, siger Kristian Ruby, som er generalsekretær i Eurelectric, til Bloomberg.