Så mange millioner elbiler vil ramme vejene

Antallet af elektriske biler, varebiler, lastbiler og busser på verdens veje vil stige fra nuværende 11 millioner til 145 millioner inden udgangen af dette årti.

Det viser en rapport fra International Energy Agency (IEA), som desuden har fastslået, at antallet af elbiler potentielt kunne stige til 230 millioner verden over i år 2030, hvis regeringer kan blive enige om at tilskynde til produktionen af nul- og lavemissionsbiler.

Det skriver The Guardian.

Ifølge IEAs rapport er der verden over i årets første kvartal blevet solgt 2,5 gange flere elbiler sammenlignet med første kvartal i 2020.

Selvom bilindustrien generelt er skrumpet med 16 procent, blev der i fjor indregistreret rekordmange elbiler, nemlig tre millioner.

Mindre benzin og diesel

Stigningen i antallet af solgte elbiler bliver ifølge mediet nøje overvåget af energiindustrien, da udviklingen har store konsekvenser for olieselskaberne, der er afhængige af efterspørgslen på brændstof for at kunne lave overskud ved at raffinere råolie.

Hvis den nuværende udvikling inden for salg af elbiler fortsætter til 2030, vil det ifølge rapporten fra IEA kunne fjerne behovet for mere end to millioner tønder benzin og diesel hver eneste dag og reducere udledningen af kuldioxid med 120 millioner ton.

Hvis regeringer øger ambitionerne til, at elektrisk vejtransport skal ligge på niveau med de globale klimamål, vil elektriske køretøjer i år 2030 have reduceret behovet med cirka 3,5 millioner tønder olie hver dag.