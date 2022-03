Så mange nye elbiler vil de bygge

Den amerikanske bilproducent Ford tager nu store skridt imod den elektriske fremtid i Europa, som de tidligere har fortalt om. Ford har nemlig en ambition om fra år 2030 udelukkende at bygge elbiler til det europæiske marked, og nu oplyser bilproducenten, at de inden udgangen af 2024 vil tilbyde deres europæiske kunder syv nye fuldelektriske biler.

De syv nye modeller vil både være personbiler og varebiler. Ford har i forvejen den elektriske Mustang Mach-E og varebilen E-Transit på markedet.

Konkret vil Ford lancere tre nye elektriske personbiler og fire nye elektriske varebiler.

- Jeg er glad for at se tempoet på forandringerne i Europa, som udfordrer vores industri til at bygge bedre, renere og mere digitale biler. Ford er all-in, og vi flytter os hurtigt for at imødekomme efterspørgslen i Europa og rundt om i verden, siger Jim Farley, Fords præsident og adm. direktør, i en pressemeddelelse.

Høje elbiler

Ford har et mål om, at det årlige salg af 100 procent elektriske biler i Europa i år 2026 vil nå over 600.000 biler, og det bliver blandt andet de højere personbiler, der skal være med til at drive det salg.

Fra og med år 2023 vil Ford tage hul på produktionen af en helt ny elektrisk personbil, som bliver en mellemstor crossover, der skal bygges i Köln. Modellen skal kunne køre 500 km på en opladning og have plads til fem personer. Desuden vil Ford i 2024 påbegynde produktionen af en anden elbil, en mere sportslig crossover, på fabrikken i Köln.

Derudover vil Ford lancere en 100 procent elektrisk version af den populære Puma i 2024. Den skal bygges Craiova i Rumænien.