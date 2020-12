Så mange påvirkede bilister snuppede politiet: - Det er bekymrende, meget overraskende og ret skuffende

Selv om coronarestriktioner har gjort, at mange julefrokoster har måttet aflyses i år, har det ikke været til at se, når det gælder antallet af påvirkede bilister hen over julen.

Fra 26. november til og med lørdag 26. december har politiet landet over gennemført deres traditionelle juletrafikkontroller for blandt andet at holde øje med, om bilister er påvirkede under kørsel.

Nu er resultaterne landet, og det er nedslående læsning, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

I dette års kontrolperiode blev der i hele Danmark sigtet 432 førere for spirituskørsel og 784 for narkokørsel. Hertil kommer 143 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 25 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

Ved de tilsvarende juletrafikkontroller i 2019 blev 413 bilister sigtet for spirituskørsel og 511 for narkokørsel. I samme periode skete der 78 spiritusulykker og 17 ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

- Selvom mange julefrokoster har været aflyst, og nattelivet har været ramt af restriktioner, har vi alligevel sigtet rigtig mange mennesker for spiritus- og narkokørsel. Det er bekymrende, meget overraskende og ret skuffende, siger Christian Berthelsen, Politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i pressemeddelelsen.

Historisk få har mistet livet i trafikken i år

Flere narkobilister

Generelt set er der gennem de senere år sket et fald i antallet af spiritusulykker. I år 2007 sigtede politiet 11.700 for spirituskørsel. I 2006 var tallet faldet til cirka 6000, men tallene viser, at det nu er ved at gå den anden vej. I de seneste tre år er antallet af sigtelser steget med otte procent.

- Selv små mængder af alkohol påvirker dømmekraften og reaktionsevnen bag rattet. Sætter man sig bag rattet og kører i påvirket tilstand, vælger man bevidst at bringe sit eget og andres liv i fare. Det valg er uanset omstændighederne det forkerte valg, siger Christian Berthelsen.

Desuden er antallet af sigtede narkobilister generelt stigende, hvilket tallene for kontrollerne hen over julen i 2020 bekræfter. Her blev 784 som nævnt sigtet for narkokørsel, hvilket er væsentligt flere end de 511 sigtelser for narkokørsel i fjor.

Risikoen for at blive involveret i et færdselsuheld er 1-3 gange større, hvis man er påvirket af hash, og risikoen stiger yderligere 2-10 gange, hvis man er påvirket af kokain, oplyser Rigspolitiet.

Flere fotovogne på vej: Fartbøder skal finansiere flere betjente