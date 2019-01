Så mange penge vil danskerne bruge på den næste bil

Over halvdelen af de 10 mest solgte bilmodeller sidste år hører til i en kategori, som hver tredje dansker forventer at købe en bil indenfor.

Det handler denne gang hverken om, at de er små, praktiske og for nogens vedkommende kører langt på literen. Nej, fælles for biler som Peugeot 208, Volkswagen Polo, Citroën C3 og Toyota Yaris er, at de koster mellem 100.000 og 200.000 kroner.

Ifølge en rundspørge, som analyseinstituttet Yougov har lavet for Santander Consumer Bank blandt 1007 danskere, vil 32 procent af de adspurgte, der regner med at anskaffe sig en bil på et tidspunkt, gå efter et prisskilt i dette leje.

I alt 855 af rundspørgens deltagere vil gerne købe en bil i fremtiden, men 21 procent af disse ender dog med at svare, at de ikke ved, hvilket prisleje de til den tid vil købe inden for.

Den ene procent

Med dette in mente føler knap hver fjerde deltager sig til gengæld sikker på, at prisen lander i det farvand, som familiebilerne Nissan Qashqai, Skoda Octavia eller måske endda en lettere brugt BMW 3-serie huserer i.

Biler som disse ligger på den anden side af 200.000 kroner i kategorien op til 399.999 kroner.

Ifølge rundspørgen er der herefter ikke mange danskere tilbage til at aftage de endnu dyrere biler. Kun fire procent af de adspurgte angiver eksempelvis, at de i fremtiden vil købe en bil til mellem 400.000 og 699.999 kroner - hvor populære firmabiler som Mercedes-Benz C-Klasse og Audi A6 ellers holder til.

I USA taler man meget om den rigeste ene procent, og det kan man tilsyneladende også, når det kommer til bilkøb i Danmark. I hvert fald angiver blot en enkelt procent af de adspurgte i Yougovs rundspørge, at de forventer at købe for mere end 700.000 kroner.

Dermed er elbiler som Jaguar I-Pace og Tesla Model X altså ude af billedet for de fleste danske bilkøbere.

Se også: Regeringen vil bygge motorveje: Borgerne vil ikke have dem

Luksus på budget

Det er dog ikke ensbetydende med, at danskerne ikke har adgang til sjove biler. 18 procent af de adspurgte, der har en intension om at købe en bil på et tidspunkt, regner med at lægge mellem 0 og 100.000 kroner for den.

Her kunne man selvfølgelig vælge en af de populære mikrobiler som Hyundai I10 eller Kia Picanto - men i og med at de alle ligger over 75.00 kroner i startpris, ekskluderer det ifølge rundspørgen omkring hver ottende dansker.

De må i stedet kigge mod brugtmarkedet, og er man frisk på lidt vedligehold, så byder det eksempelvis på amerikanske fornemmelser i en Cadillac CTS fra 2003, britisk luksus på budget i en Rover 620 med lys læderstue eller den ægte vare i en Jaguar XJ8 med V8-motor og knap 300 hk.

Se også: Populære mikrobiler i fare: For billige til eldrift