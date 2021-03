Så mange skader får danskerne på biler

I løbet af hele 2020 blev der anmeldt 353.000 skader på biler i Danmark. Dermed bliver der anmeldt næsten 1000 skader på biler hver eneste dag, og skaderne løber op i 4,2 milliarder kroner om året.

Det viser en ny rapport fra Forsikring & Pension, oplyser de i en pressemeddelelse.

- Det er overraskende, at danskerne i så høj grad bruger deres bilforsikringer. Statistikken viser, at knap 1000 bilejere hver dag anmelder en forsikringsskade. Den viser også, at der typisk er tale om småskader. Mere end hver anden skade koster mindre end 10.000 kr. at få repareret, siger Andreas Østergaard Nielsen, som er analysechef hos Forsikring & Pension.

Det koster skaderne

Tallene stammer fra et system kaldet Autotaks, der bruges i forbindelse med alle skader, som er anmeldt til et forsikringsselskab og udbedret på et autoværksted. Systemet bruges til at registrere skader og udregne priser for reparationer.

Ifølge data fra systemet lå den gennemsnitlige skade i 2020 til en omkostning på 11.900 kr. Under 10 procent af alle skader koster samtidig mere end 25.000 kr. at få udbedret.

Langt de fleste skader opstår ved påkørsler, da de tegner sig for 92 procent af skaderne.

Der er både tale om eneuheld, og hvis en eller flere biler støder sammen. Andre typer skader opstår f.eks. i forbindelse med tyveri og parkeringsskader.

Rapporten afslører samtidig, at Volkswagen med 47.000 skader er det mærke, som flest gange blev ramt i 2020, mens Porsche med en gennemsnitsskade på 22.000 kr. pr. skade i 2020 var det dyreste.

