Så mange unge bruger mobil i trafikken: - Et stort problem

Når unge skolebørn bevæger sig ud i trafikken, vælger for mange at bruge deres mobiltelefon, mens de cykler. Det viser en ny undersøgelse foretaget for Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Statistikkerne viser samtidig, at de 13-16-årige er de skolebørn, der oftest kommer til skade i trafikken. Derfor sætter Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden i en kampagne særligt fokus på den aldersgruppe i forbindelse med skolestart.

Se også: Vigtig opfordring til bilister: - Lad være med dette

'Teenager i trafikken' hedder kampagnen og ønsket bag er at få flere forældre til at blande sig i deres teenagers adfærd i trafikken.

Et oplagt emne, som forældrene kan tale med teenagerne om, er brug af mobiltelefonen i trafikken. I undersøgelsen, som Wilke har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden, svarer 62 procent af de 13-16-årige, at de inden for de sidste to måneder har gjort brug af håndholdt mobil mindst en gang, mens de cyklede.

- Uopmærksomhed i trafikken er et stort problem. Når man cykler, er det vigtigt, at man bruger alle sine sanser på at holde øje med trafikken. Man er den svage part og kan komme alvorligt til skade, hvis man er så optaget af sin mobil, at man for eksempel overser en bil eller et rødt lys, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik, i pressemeddelelsen.

Undersøgelsen viser også, at de unge, som bruger mobilen, mens de cykler, primært bruger den til at svare på beskeder på sms eller sociale medier, søge efter musik, tage foto eller optage video f.eks. til Snapchat eller til at tale i håndholdt mobil.

Forældre skal tage ansvar

Hvad skal der så til for, at færre unge benytter sig af mobilen på cyklen? I undersøgelsen tilkendegiver de unge, at forældres indblanding eller historier om ulykker i trafikken er noget af det, der er mest effektivt til at få dem til at ændre de risikable mobilvaner på cyklen.

Resultaterne viser desuden, at det blandt de børn og unge, som har klare aftaler med deres forældre om adfærd i trafikken, er mindre acceptabelt at bruge mobil på cyklen. Så meget tyder på, at forældrenes indblanding har en effekt.

- Selv om teenagerne af og til kan virke som om, at de slet ikke hører efter, når vi forældre stiller krav, så virker det. Når man taler med sit barn om trafik og kræver at barnet selvfølgelig overholder reglerne og for eksempel ikke bruger håndholdt mobil på cyklen, så kan vi se i undersøgelsen, at de unge faktisk hører efter, og at det påvirker deres adfærd, siger René Højer, programchef i Trygfonden, i pressemeddelelsen.

Se også: Nu holder politiet særligt øje her