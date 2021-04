Så mange vanvidsbilister har fået beslaglagt bilen: Kun ti ejede den selv

Til og med 11. april har politiet beslaglagt 30 biler brugt til vanvidskørsel. Det viser tal fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, som Ekstra Bladet har fået.

- Jeg synes, det er et forholdsvis højt antal. Hvis vi kigger på det samlede antal beslaglæggelser, vi har haft over hele perioden, er det godt halvdelen af dem, som består af vanvidskørsler. Det er ganske voldsomt - også taget i betragtning af, at vi er ude og fortælle om det her. Det er et hot emne lige nu, siger Christian Berthelsen, som er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, til Ekstra Bladet.

Ud af de 30 vanvidskørsler er de 20 blevet begået af en chauffør, som ikke er registreret som bilens ejer, hvorfor altså kun 10 personer ejede bilen, der blev beslaglagt.

- Det er ganske mange, som kører vanvidskørsel i andre folks biler, siger Christian Berthelsen.

- Man skal måske nok til at tænke på, hvem det er, man låner sin bil ud til, siger han.

- Nødvendigt

Den ny mulighed for beslaglæggelse har været genstand for debat, fordi det kan betyde, at eksempelvis et leasingfirma får beslaglagt en bil, fordi en kunde har kørt vanvidskørsel.

- Jeg er med på, at det er en ganske kontroversiel ting, at vi nu kan det her. Men det er også en nødvendig ting. Vanvidskørsel er et stort problem, og vi vil ikke finde os i det. Vi skal have fjernet de her bilister fra vejene, og det kan vi gøre på denne måde, siger Christian Berthelsen.

Vanvidsbilisme Definition af vanvidsbilisme

- Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.). - Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.). - Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1). - Særlig hensynsløs kørsel (færdselslovens § 118, stk. 10). - Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen. - Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller der over. - Spirituskørsel med en promille over 2,00. Kilde: Transportministeriet Vis mere Luk

