Så meget betyder din alder for din bilforsikring

Det kommer nok ikke bag på ret mange, at unge gennemsnitligt betaler væsentligt mere for at have en bil forsikret i eget navn sammenlignet med, hvad ældre personer skal betale for den samme forsikring.

Nu har sammenligningsportalen Samlino.dk imidlertid undersøgt, hvor stor betydning alderen faktisk har for prisen på ens bilforsikring.

Samlino har med udgangspunkt i 160.000 opslag på forsikringspriser i deres database set på, hvad brugerne gennemsnitligt har skullet betale i ansvars- og kaskoforsikring hos 14 forskellige forsikringsselskaber fordelt på otte populære bilmodeller.

Resultaterne viser, at en bilforsikring for unge mellem 18 og 20 år er over 8000 kroner dyrere årligt sammenlignet med prisen på samme forsikring for personer over 66 år. Samtidig betaler unge mellem 18 og 20 år 120 procent mere for deres bilforsikring i forhold til det samlede gennemsnit.

Så meget betaler de

Den billigste bilforsikring får man, hvis man er over 66 år, for her ligger den årlige pris på 3881 kroner for ansvars- og kaskoforsikring. Den dyreste bilforsikring skal de unge mellem 18 og 20 år betale. Her ligger den årlige pris på bilforsikringen på 12.442 kroner.

Den gennemsnitlige pris på tværs af alle aldersgrupper er 5653 kroner.

Bilerne, som indgår i dataen, er Toyota Aygo, Toyota Yaris, Hyundai i10, BMW 3-serie, Citroën C3, VW Polo, Toyota Rav4 og Peugeot 2008.