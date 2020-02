Så meget kommer den nye Golf til at koste

I over 40 år har Volkswagen Golf været den mest sælgende bilmodel i Europa, og modellen har sågar lagt navn til sin helt egen bilklasse, Golf-klassen.

Nu er den nye ottende generation på trapperne, og Volkswagen Danmark har offentliggjort de danske priser på modellen, som også er populær herhjemme.

VW lover, at ottende generation Golf bliver mere digitaliseret, mere online og udstyret med delvist elektrificerede drivlinjer, og de danske priser kommer til at starte ved 244.995 kr.

De velkendte navne for udstyrslinjer - Trendline, Comfortline og Highline - er afløst af henholdsvis Golf, Life og Style, og derudover er den sportslige R-Line nu en selvstændig model, hvor det før var en pakke, der kunne tilkøbes som ekstraudstyr.

Den billigste udstyrsvariant hedder således kort og godt 'Golf', og for de cirka 245.000 kr. får man blandt andet digital cockpit, et infotainmentsystem med 8,25 tommer touchskærm og adaptiv fartpilot. Den billigste variant kommer med en 110 hk 1,0-liters TSI-motor med en seks-trins manuel gearkasse.

Ekstra Bladet Biler har tidligere testet ottende generation Golf, og her var konklusionen, at den nye Golf sætter nye standarder for mainstream-bilerne i mellemklassen.

Elektrificeret

Den nye Golf bliver den første VW-model, der tilbydes med de nye elektrificerede eTSI mild-hybrid-motorer fra koncernen.

I de nye motorer spiller en 48V bæltedrevet starter-generator, et 48V litium-ion batteri og den nyeste generation af VWs turbobenzinmotorer sammen og reducerer brændstofforbruget med op til 10 procent.

Eksempelvis slukker systemet automatisk motoren, hvis du slipper speederen ved hastigheder på op mod 130 km/t, og et elektrisk boost genstarter motoren smidigt, det øjeblik din fod igen træder på speederen.

1,5 eTSI-motoren med 150 hk tilbydes i Golf Style til priser fra 342.995 kr. 1,5 eTSI DSG med 130 hk følger senere på året.

I 2019 blev der solgt 4573 eksemplarer af syvende generation VW Golf i Danmark. I 2018 købte 6207 danskere en ny Golf.

Den nye Golf 8 kan ses hos de danske Volkswagen-forhandlere fra 14.-15. marts.

