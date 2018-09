Så meget koster det at køre bil med god samvittighed

Ni Faxe Kondi Booster hos Circle K eller tre Double Whopper på Burger King.

Det er, hvad det koster hver dag året rundt, hvis du ejer en Toyota Yaris Hybrid og har samme kørselsvaner som testpersonen i en gennemgang af udgifterne forbundet med at eje en miljørigtig bil.

Gennemgangen, som sammenligningstjenesten Samlino.dk har lavet, dykker ned i, hvad det i alt vil koste at eje fire 'grønne' biler, når deres indkøbspris lægges sammen med de faste udgifter til bilforsikring, ejerafgift, billån, brændstof og service med mere.

Omkostningerne er i sagens natur meget afhængige af bilejerens bopæl og kørselsmønster, og i dette tilfælde er der tale om en 35-årig bilist fra Frederiksberg, der har haft bil i 12 år, kører 20.000 kilometer om året og beholder sin nye bil i fem år.

Toyota Yaris og Auris

Med dette in mente løber den daglige pris for en Toyota Yaris Hybrid, der koster 169.990 kroner og kører 30,3 kilometer på literen, op på 182 kroner, når alt tælles med. Årligt bliver det 66.590 kroner, og heri indgår blandt andet 31.200 til billån, 7793 kroner til brændstof og 4521 kroner til forsikring.

Både brændstof og forsikring er udregnet som gennemsnitspriser. Folkene bag gennemgangen har indhentet tilbud fra ni forskellige forsikringsselskaber og fem af de største brændstofselskaber - og der er derfor mulighed for at finde billigere alternativer.

Samlino har også kigget på, hvad det vil koste den 35-årige bilejer fra Frederiksberg at erhverve sig den noget større Toyota Auris. Her løber dagsprisen op på 260 kroner, eller hvad der svarer til knap 95.100 kroner om året.

Det skyldes især, at bilen er cirka 90.000 kroner dyrere at købe end Yaris. Det gør den også cirka 1000 kroner dyrere i forsikring om året, og så kører den 'kun' 28,6 kilometer på literen.

Den højere indkøbspris betyder tillige, at værditabet rammer lige under 160.000 kroner - mod 104.000 kroner med nøglerne til en Yaris. Sammenligningstjenesten antager her, at bilerne mister 61 procent af deres værdi efter fem år.

Toyota Yaris og Auris er blandt de mest solgte modeller hos danske hybridkøbere. Begge biler er udstyret med såkaldt mild hybridteknologi, hvor benzinmotoren får hjælp af en lille elektrisk hjælpemotor, der ikke skal lades op.

Kia Niro og VW e-Golf

Skal det være endnu mere miljørigtigt, kan testpersonen også vælge en pluginhybrid eller elbil. De to sidste biler i gennemgangen er Kia Niro og VW e-Golf, og de koster henholdsvis 264 kroner og 314 kroner om dagen at eje.

Begge biler er lidt dyrere i indkøb end de to japanere med mild hybridteknologi. Henholdsvis 269.999 og 331.586 kroner skal vores testperson af med her, og det er også ensbetydende med større udgifter til billån og værditab - især når det kommer til VW e-Golf.

Mest interessant er dog nok brændstofudgifterne, for begge biler er afhængige af strøm fra en oplader.

Samlino har ladet bilejeren tegne et elabonnement hos Clever, der løber op i 7188 kroner om året med VW e-Golf. Elbilen er dermed en hel del billigere end Auris og selv Yaris, hvis man fokuserer udelukkende på udgifterne til brændstof.

E-Golf kan dog ikke hamle op med pluginhybriden Kia Niro på dette punkt. Niro har godt nok både en benzinmotor og en elmotor, der skal lades op, men her slipper man med 3588 kroner i årligt abonnement hos Clever. Samspillet mellem de to motorer gør bilen i stand til at køre 71,4 kilometer på én liter brændstof, og den samlede årlige brændstofpris for benzin og strøm bliver dermed ikke mere 6895 kroner.

Kia Niro er således over 1000 kroner billigere i brændstof end Toyota Auris, som koster næsten det samme i indkøb. At den alligevel ligger fire kroner over japaneren i daglig pris skyldes især, at bilen er større og derfor skal have nogle mere bekostelige dæk.

Med nøglerne til en Kia Niro går man med andre ord glip af én Faxe Kondi Booster hver arbejdsuge i forhold til Auris. Men det passer jo så også fint med, at man skal svinge det sjældnere forbi Circle K.

