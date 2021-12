Så meget koster discountbil til storfamilien

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Hvis du har brug for plads til flere end de typiske fem personer i din bil, er udvalget generelt set ikke stort. Det vælter ikke med biler med plads til syv, og særligt vanskeligt bliver det at finde muligheder, hvis budgettet er begrænset.

Nu er den rumænske bilproducent Dacia, som er ejet af Renault, dog klar med de danske priser på modellen Jogger, som kan rumme op til syv personer.

Startprisen på familiebilen ligger på 179.990 kroner, men her får man imidlertid kun de almindelige fem sæder. Vil man have en syv-sæders version, er startprisen 184.990 kr. Her er i begge tilfælde tale om den mindste udstyrsvariant, kaldet Essential, som hverken byder på aircondition eller parkeringssensorer.

Med højeste udstyrsvariant, som tæller klimaanlæg, bakkamera og alufælge, lander prisen på 214.990 kroner, når der skal være plads til syv personer.

At opgradere til syv sæder koster 5000 kroner ekstra. Foto: Dacia

Først fra andet udstyrstrin får man en touchskærm. Foto: Dacia

I udstyrsvarianten Extreme er det visuelle udtryk mere råt. Foto: Dacia

Den store plads i Jogger skyldes blandt andet, at akselafstanden er på 2,9 meter. De to bagerste sæder, som giver plads til syv personer, er individuelle og kan foldes ned eller tages helt ud. Gør man det, har man plads til 708 liter bagage. Folder man også anden sæderække ned, kan bagagerummet klare op til 1819 liter bagage.

På motorsiden er der indledningsvist ikke det store udvalg. Her kan Jogger nemlig kun fås med en benzinmotor, som yder 110 hk og 200 Nm, i samspil med en seks-trins manuel gearkasse.

Cirka et års tid efter lanceringen kan Jogger også fås med den første hybrid i Dacias historie, en 1,6-liters hybridmotor med 140 hk. Priserne på den udgave er endnu ikke klar.

Modellen kommer til Danmark til marts.