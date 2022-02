Så meget vil de bruge på elbiler

Volvo vil investere adskillige milliarder for at gøre klar til næste generation af elbiler

Fremtiden er 100 procent elektrisk, når det gælder biler, mener svensk-kinesiske Volvo, som har besluttet kun at ville bygge elbiler fra år 2030. Nu sætter Volvo handling bag ordene med en stor milliardinvestering.

Det oplyser Volvo i en pressemeddelelse.

Således oplyser Volvo nu, at de vil investere 10 milliarder svenske kroner, svarende til 7,1 milliarder danske kroner, i fabrikken i Torslanda for at forberede den til produktion af den næste generation af fuldelektriske biler.

Investeringen betyder blandt andet, at Volvo vil introducere en række nye og mere bæredygtige teknologier og produktionsprocesser i anlægget.

- Vores fremtid som virksomhed er fuldelektrisk, og det kræver en række opgraderinger på tværs af anlægget for at sikre, at Torslanda kan fortsætte med at bygge premium elbiler af højeste kvalitet, siger Javier Varela, teknik- og driftschef hos Volvo Cars.

Hvert år kan der på Torslanda-fabrikken bygges 300.000 biler, og fabrikken er et af Volvo Cars' ældste produktionsanlæg. Den blev åbnet i april 1964 og var i lang tid den største enkelte arbejdsplads i landet.

For nyligt meddelte Volvo desuden, at de sammen med Northvolt vil investere 30 milliarder svenske kroner, svarende til 21,4 milliarder danske kroner, i udvikling og produktion af bedre batterier til den næste generation af fuldelektriske Volvo-modeller.