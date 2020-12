Så meget vil det koste: Politiker kræver ligestiling på trafiklys

'Grøn mand gå, rød kvinde stå'. Nogenlunde sådan burde læresætningen til færdsel i trafikken være, mener den tidligere folketingspolitiker Kirsten Lee (RV), som er byrådskandidat i Frederiksberg Kommune til næste års kommunalvalg.

I hvert fald mener 79-årige Kirsten Lee, at der bør være ligestilling i det offentlige rum, og at det blandt andet inkluderer, at der skal være lige mange trafiklys med piktogrammer af kvinder som trafiklys, hvor 'mandlige' piktogrammer viser, om man må gå over krydset eller ej.

- Hvis der kan være piktogrammer af mænd, kan der også være af kvinder. Man kan vise det ved, at der er en kjole og noget blafrende hår, har Kirsten Lee tidligere fortalt til TV 2 Lorry.

Nu er der så ifølge mediet blevet regnet på, hvad det vil koste at føre forslaget ud i livet.

Resultatet er, at det vil koste i alt 175.000 kr. at udskifte piktogrammerne i halvdelen af kommunens 500 fodgængersignaler til piktogrammer, som forestiller kvinder.

Skal alle piktogrammerne udskiftes til nogle, der er kønsneutrale, vil det ifølge vurderingen koste 350.000 kr.

- Latterliggør ligestillingsdebatten

I Kirsten Lees forslag lægges der også op til, at der skal skabes ligestilling i antallet af navneskilte i Frederiksberg, så lige mange er opkaldt efter kvinder og mænd.

Det forslag vil beløbe sig til en pris på mellem to og fire millioner kroner.

Prisen er dog ikke det centrale i denne sag, lyder det fra Jan E. Jørgensen (V), som er formand for By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune.

Han er imod forslaget.

- Det er jo en historisk kendsgerning, at det har været mænd, der har gjort sig gældende på måder, som gør, at man får opkaldt en vej efter sig. Jeg tror ikke, det er mange andre end Kirsten Lee, der bliver krænket, hver gang hun cykler ned ad H.C. Ørstedsvej. En debat som denne er med til at latterliggøre hele ligestillingsdebatten, siger Jan E. Jørgensen (V) til TV2 Lorry.

