Så travlt bliver der på de danske veje i efterårsferien

Skolernes efterårsferie står for døren. Og ferietid er lig med mange biler og perioder med forsinkelser rundt omkring i landet - især på lørdagene i løbet af ferien.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Vejdirektoratet udgiver vanen tro prognoser for, hvordan trafikken forventes at blive i travle perioder, og varslingen for efterårsferien gælder hovedsageligt E45 Sønderjyske Motorvej til og fra den dansk-tyske grænse samt E20 Fynske Motorvej mellem Odense og Middelfart. Derudover kan trafikanterne forvente flere biler end normalt i de store sommerhusområder.

Hvis du fredag 11. oktober vil køre på ferie, skal du være opmærksom på eftermiddagens myldretidstrafik fra klokken 14-18. Holder du slet ikke ferie i uge 42, kan du ifølge Vejdirektoratet glæde dig over færre biler på vejene og kortere rejsetid til og fra arbejde i hverdagene.

Gode råd

Vejdirektoratet understreger, at der altid kan opstå kø og forlænget rejsetid pga. uheld, dårligt vejr eller andre uforudsete hændelser, og at risikoen er større, når der er mange biler på vejene.

- Derfor råder vi dig til at holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på din rute både før og under køreturen. Det kan du gøre på trafikinfo.dk eller via vores app ’Trafikinfo’. Begge steder kan du også høre de seneste meldinger fra P4 Trafik, skriver Vejdirektoratet.

- På rejsedagene vil der pga. grænsekontrollen være risiko for kødannelser ved den dansk-tyske grænse ved Padborg for de trafikanter, som skal ind i Danmark. Sidste år registrerede vi op til 30 minutters forsinkelse, og derfor anbefaler vi, at du så vidt muligt kører uden for de mest trafikerede tidsrum samt tjekker trafiksituationen ved grænsen inden afrejse, råder Vejdirektoratet desuden.

Slutteligt oplyser direktoratet også, at der vil være mange biler i sommerhusområderne i efterårsferien, fordi mange vælger at tage en sidste tur i sommerhuset, før de lukker det ned for sæsonen.

- Det er ensbetydende med en øget mængde trafik til og fra de større sommerhusområder rundt om i landet. Det gælder især sommerhusområderne langs den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland. Forvent derfor også tæt trafik på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing, rute 40 ved Skagen, Rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse og rute 237 mellem Hornbæk og Tisvildeleje, især på den første lørdag i efterårsferien, skriver Vejdirektoratet.