Så travlt bliver der på vejene i efterårsferien

Vejdirektoratet forventer, at coronasituationen vil give travlhed på de danske veje i efterårsferien

Der bliver på grund af den aktuelle coronasituation ekstra travlt på de danske veje i efterårsferien.

Det forventer Vejdirektoratet, oplyser de i en pressemeddelelse.

Det kan give ekstra pres på vejene, at ekstra mange danskere vælger at holde skolernes efterårsferie hjemme i Danmark, og Vejdirektoratet forventer, at der især vil være meget trafik i feriens første lørdag.

Her skal trafikanterne forberede sig på tæt trafik og forsinkelser, især på motorvej E20 i vestgående retning fra hovedstadsområdet mod Jylland samt på E45 Sønderjyske Motorvej.

Derudover forventer Vejdirektoratet også, at der vil være ekstra mange biler på vejene i de store sommerhusområder rundt omkring i landet.

Sidste weekend i ferien bliver ifølge Vejdirektoratets prognoser mere rolig, men dog stadig med tæt trafik fra Jylland mod hovedstadsområdet.

Godt for pendlere

Hvor de der skal køre på efterårsferie skal væbne sig med tålmodighed, er prognoserne gode nyheder for landets pendlere. På grund af ferien vil der nemlig være mindre trafik end sædvanligt på hverdagene, hvorfor Vejdirektoratet forventer kortere rejsetid på de store veje, også i myldretiden.

Du kan se den fulde trafikprognose på Vejdirektoratets hjemmeside.

Gode råd til ferieturen:

- Kør uden for de mest trafikerede tidsrum og sæt god tid af til rejsen.

- Hold dig opdateret om den aktuelle trafiksituation på www.trafikinfo.dk.

- Hold god afstand til den forankørende og vær opmærksom på midlertidige hastighedsnedsættelser, for eksempel ved vejarbejder.

