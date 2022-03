Så vild er deres nye elbil

Den traditionsrige britiske bilproducent Lotus, som i årevis har været kendt for at bygge små, lette sportsvogne, som har givet chaufførerne store smil, vil også være med på de trends, der dominerer i bilindustrien - nemlig høje modeller og elbiler.

Lotus har for nyligt præsenteret en ny elektrisk SUV, kaldet Eletre, og der er tale om en særdeles kraftfuld elbil, som samtidig kan lade hurtigt og byder på hurtig acceleration.

Elbilen er firehjulstrukket og kommer med en batterikapacitet på over 100 kWh. Den endelige rækkevidde på modellen er endnu ikke fastlagt, men Lotus forventer, at den lander på omkring 600 km på en opladning. Eletre kan lades med op til 350 kW, hvorfor den kan 'tanke' 400 km rækkevidde på 20 minutter.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Elbilen er bygget op omkring en 800V-teknologi. Foto: Lotus

Trods det højere tyngdepunkt og vægt lover Lotus, at den er meget velkørende. Foto: Lotus

En meget moderne kabine. Foto: Lotus

Mange kræfter

Den potente elbil kommer med en elektrisk drivlinje, der yder 'fra 600 hk,' lyder det fra Lotus, og de mange kræfter er nok til at sende SUV'en fra 0 til 100 km/t på 'under 3,0 sekunder,' oplyser de. Topfarten ligger på 260 km/t.

Og spekulerer man over, om den elektriske Lotus vil være sjov at køre, lover Lotus, at det er sagen.

- Dynamisk er Eletre udviklet til at levere alt, hvad du kan forvente af en Lotus - fremragende køreegenskaber, meget kommunikativ styring og exceptionel indlevelse. Fra et præstationsperspektiv ved vi, at hele verden ser med, så der har været en besættelse af, at alt er fuldstændig rigtigt, siger Gavan Kershaw, som er direktør for produktintegritet hos Lotus.

De første Eletre kunder får deres bil i 2023, og den skal sælges i Kina, Storbritannien og Europa. Prisen er endnu ikke offentliggjort.