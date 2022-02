Så vild er Fords nye model

Kan du godt lide at eje noget, som er lidt vildere, lidt mere råt og lidt mere hardcore, end hvad din omgangskreds har, er pickuppen Ford Ranger Raptor et godt bud for dig.

Den nuværende generation var og er elsket for dens kompromisløshed og bad ass-attitude, og nu er Ford vej med Raptor-udgaven af den nye Ranger, der fik verdenspremiere for nyligt.

Pickuppen er, ligesom den første Raptor-model, udviklet af Fords sportslige afdeling, Ford Performance, men denne gang har man i endnu højere grad end tidligere haft terræn-entusiaster i tankerne, da bilen blev udviklet.

For første gang har Ranger Raptor derfor et permanent firehjulstræk med en helt ny og elektronisk styret transmissionsgearkasse, der kombineret med differentialespærrer på både for- og baghjul sikrer en mere retningsstabil acceleration.

Desuden kommer Raptor med syv forskellige køreprogrammer, som er optimeret til forskellige typer af underlag og kørsel.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Modellen er udviklet til at kunne køre stærkt på alle typer af underlag. Foto: Ford

Der er lagt op til ørkenrace med de røde detaljer i kabinen. Foto: Ford

Denne gang har Ranger Raptor fået flere kræfter. Foto: Ford

Her kan man vælge mellem forskellige køreindstillinger og to- og firehjulstræk. Foto: Ford

Ranger Raptor kan også køres på almindelig vej. Foto: Ford

Flere kræfter

Har man kørt den ‘gamle’ Ranger Raptor, vil man vide, at noget af det eneste, man kunne savne, var flere kræfter. Ford har lyttet. Den nye kommer nemlig med en 3,0-liters sekscylindret turbobenzinmotor, der yder 288 hk mod 200 hk i forgængeren.

- Den nye 3,0 liters V6 twin-turbo EcoBoost benzinmotor giver Ranger Raptor en anderledes dynamik end tidligere, hvilket vil tilfredsstille selv den mest hardcore performanceentusiast, siger Dave Burn, som er chefingeniør på Ranger Raptor.

Den nye Ranger Raptor forventes at blive lanceret i Danmark i oktober måned i år. Priserne vil blive offentliggjort tættere på lanceringen.