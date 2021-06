Så vild er ny Ferrari

Det er altid interessant, når folkene i Maranello præsenterer en ny bil, og den nye Ferrari 296 GTB er ingen undtagelse.

Sportsvognen er udstyret med en seks-cylindret hybridmotor, og selvom det umiddelbart kunne lyde som et tilbageskridt, at 296 GTB har to cylindre færre end F8 Tributo, så fortæller antallet af cylindre ikke den fulde historie om 296 GTB.

Modellen skal ikke direkte erstatte F8 Tributo, men ses som et supplement til modelprogrammet, hvor 296 GTB skal vise, hvor Ferrari vil hen i fremtiden.

296 GTB er nemlig en plug-in hybrid, som kan lades op med ladekabel, og samlet set yder hybridsystemet hele 819 hk.

Det er nok til at sende den centermotoriserede Ferrari fra 0-100 km/t på 2,9 sekunder. Sportsvognen trækker på baghjulene og har en topfart på 330 km/t. Sprinten fra stilstand til 200 km/t er desuden overstået på 7,3 sekunder, så umiddelbart at dømme kommer man ikke til at savne kræfter i den nye stejlende hingst.

296 GTB bliver den første Ferrari med en 120 graders V6-motor. Foto: Ferrari

Sportsvognen har en aktiv spoiler i bag. Foto: Ferrari

Denne ende bliver nok den, du oftest vil se på den lynhurtige Ferrari. Foto: Ferrari

Sådan ser kabinen ud i den nye Ferrari. Foto: Ferrari

Smuk ser den ud, den nye Ferrari 296 GTB. Foto: Ferrari

Kan køre på ren strøm

Da Ferrari 296 GTB er en plug-in hybrid, kan sportsvognen faktisk også køre på ren strøm, hvis du skulle have lyst til det.

Rækkevidden på en opladning er beskedne 25 kilometer, men du køber heller ikke en Ferrari for at blive gode venner med Greenpeace.

Ferrari har allerede haft modellen på Ferraris egen testbane, Fiorano, og resultatet viser, at 296 GTB er lige så hurtig rundt på racerbanen som en Ferrari F12 TDF og hurtigere end en 488 Pista.

Sportsvognen kommer på markedet i første kvartal 2022, og prisen er endnu ikke offentliggjort.