Så vild kan fremtidens elbil blive

Audi har vist en ny konceptbil, der skal give et fingerpeg om fremtidens elbiler

Den tyske bilgigant Audi vil fra år 2026 udelukkende lancere elektriske biler, når der skal nye bilmodeller på gaden, og nu får vi en indikation på, hvad vi kan forvente af fremtidens elektriske Audier.

Tyskerne har nemlig løftet sløret for det første medlem af en ny familie på tre konceptbiler.

Audi Skysphere hedder den første konceptbil, som er tænkt som en fuldelektrisk roadster. Konceptbilen er interessant, fordi den viser noget om, hvilke designelementer vi får at se på fremtidens elbiler fra Audi, samt hvilken teknologi tyskerne arbejder på at udvikle.

Vild ser den ud, den nye konceptbil fra Audi. Foto: Audi Kabinen skal være et interaktivt rum, og derfor kan rat og pedaler drejes ud af syne. Foto: Audi Audien kan enten køre af sig selv i GT-mode, eller du kan køre den i Sports-mode. Foto: Audi Taget kan tages af den elektriske konceptbil. Foto: Audi

Vild teknologi

Særligt når det gælder teknologien, er der potentielt meget spændende ting i vente, hvis Audi kan indfri konceptbilens løfter.

For eksempel kommer Skysphere med variabel akselafstand, så bilen ganske enkelt kan køres i to forskellige længder med hvert sit formål.

I Sports-indstillingen måler bilen 4,94 meter, og her styrer chaufføren selv bilen, hvor vægten er lagt på underholdende, sportslig kørsel. Man kan dog også vælge at blive kørt rundt i GT-mode, hvor bilen kører selv, og her fokus på langturskomfort. I dette mode forsvinder rat og pedaler fra kabinen, og Skysphere holder automatisk øje med vejen og trafikken.

Konceptbilen er udstyret med en elektrisk motor placeret på den bageste aksel. Motoren yder i alt 623 hk og 750 Nm i en roadster, der vejer omkring 1800 kg. Accelerationen fra 0 til 100 km/t er overstået på fire sekunder.

Hvor meget af teknologien og designet fra Skysphere, der vil blive at finde i fremtidige elektriske Audi-modeller må tiden vise. Ambitionerne er i hvert fald store.