Så vildt var salget af elbiler

Elbilerne er for alvor på vej, og det globale salg af nye elbiler nåede nye højder i fjor. Det blev således til et samlet salg på verdensplan af nye elbiler på 4,2 millioner eksemplarer. Det er 108 procent flere end i 2020 og 198 procent flere end i 2019.

Det oplyser Jato Dynamics, som er et engelsk analysefirma inden for bilbranchen.

Det høje salg af nye elbiler skal især forklares med medvind på det kinesiske marked og med høje salg hos især Tesla og sekundært Volkswagen Group.

Kigger man tilbage til 2017 og 2018 lå salget af nye elbiler på cirka en million eksemplarer årligt, men siden har det taget fart, så vi i 2021 rundede 4,2 millioner nye elbiler på et år.

Fart på Kina

Af det globale salg af nye elbiler stod det kinesiske marked i fjor for 55 procent. Med andre ord: Over halvdelen af alle nye elbiler, som blev solgt i 2021, fik nye ejere i Kina. Europa og Tyrkiet stod til sammenligning for 29 procent, mens USA og Canada stod for 12 procent.

Elbilsalget er meget positiv læsning for den amerikanske elbilgigant Tesla. Ud af de 4,2 millioner nye elbiler var 907.000 således med et Tesla-logo i front. Herefter, men noget bagefter, følger Volkswagen Group med et globalt salg af nye elbiler i 2021 på 480.000 biler, når man kigger på mærkerne, der sælger biler i vesten. Hyundai-Kia-koncernen indtager tredjepladsen med 227.000 elbiler.

Særligt de elektriske SUV'er er populære, for de høje SUV'er stod samlet for 37 procent af salget af nye elbiler i fjor, mens sedanerne udgjorde en andel på 24 procent. Herefter følger bybilerne med 22 procent og hatchbacks med 14 procent.