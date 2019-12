Sådan bliver juletrafikken på de danske veje

Juletrafikken bliver spredt ud over flere dage i år, og generelt ser prognoserne for især udrejsetrafikken fornuftig ud

I år skal julegaverne pakkes op på en tirsdag, og det betyder, at juletrafikken strækkes helt fra fredag 20. december til juleaftensdag om eftermiddagen, når det gælder udrejsen, mens det forventes, at den store hjemrejsedag bliver 26. december.

Det oplyser OK, som har dykket ned i årets juletrafikprognoser, i en pressemeddelelse.

På vejene melder aktørerne om forventninger til en udrejsetrafik fordelt over flere dage, hvor trafikken generelt vender sig fra øst mod vest, mens hjemrejsen går i den anden retning.

- Julen betyder travlhed på vejene, når de danske trafikanter pakker bilen og krydser landet. Godt 230.000 biler ventes at køre over Storebælt fra 22. til 27. december. Dagene omkring juleaften er traditionelt nogle af årets travleste rejsedage på broen. Sund & Bælt forventer, at de to største udrejsedage bliver 22. og 23. december, hvor flest trafikanter kører fra Sjælland mod Fyn/Jylland. Den helt store hjemrejsedag bliver 26. december, siger Jens Kjær Nielsen, chef for Storebælts betalingsanlæg, i pressemeddelelsen.

I gennemsnit kører godt 37.000 køretøjer over Storebæltsbroen om dagen, men søndag 22. december forventes trafikken at runde hele 44.000 biler, og 26. december kommer mere end 48.000 biler til at krydse bæltet.

Topper anden juledag

Mens udrejsetrafikken ser relativt rolig ud, så forventer trafikoperatørerne, at hjemrejsen topper anden juledag mellem kl. 13 og kl. 20.

Sådan lyder tilbagemeldingerne fra Molslinjen, Vejdirektoratet og Kastrup Lufthavn. Selvom anden juledag bliver ekstraordinær travl, så viser erfaringerne fra de senere år, at trafikanterne er indstillet på mange biler på vejene, og traditionelt forløber trafikken pænt. På Storebælt og hos DSB er der sat ekstra mandskab og tog ind til at håndtere juletravlheden.

- Traditionen tro bliver der travlt i Storebælts betalingsanlæg i juledagene, men du kan roligt køre hjemmefra, når det passer familien. Vi bemander betalingsanlægget efter trafikprognoserne, så vi er altid klar til at tage imod juletrafikanterne, siger Jens Kjær Nielsen.

Ekstra færger

Hos Molslinjen kan man se samme tendens som over Storebæltsbroen. Det kan ses på antallet af solgte færgebilletter, hvor de fleste skal fra Sjælland til Jylland på udrejsedagene.

- Der kommer til at være mest tryk på fra Sjælland. Så skyller bølgen ind over Jylland på udrejsedagene, siger Jesper Maack, PR- og kommunikationschef.

Der indsættes desuden en ekstra færge på de mest befærdede rejsedage, der er 22., 23., 26. og 27. december hos Molslinjen, fortæller han.

- Vi har lært lidt af sidste år og sætter en fjerde hurtigfærge ind. Sidste år var der omkring 87.000 rejsende frem og tilbage på juletur, mens der i år bliver cirka 100.000 rejsende. Så der bliver pres på.

Flere tog

Også hos DSB indikerer det rekordhøje antal af solgte pladsbilletter, at de togrejsende vælger at tage af sted til deres nærmeste for at fejre jul på spredte tidspunkter.

- 90 procent af vores kunder vælger at købe en pladsbillet på forhånd, så vi kan se, hvor de skal hen. Det betyder, at vi kan sætte ekstra toge ind de steder, hvor der er mange rejsende, siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB.

- Der er flere dage op til jul, hvor folk har mulighed for at tage af sted, men nogle tager allerede på juleferie fredag. Den største udrejsedag bliver mandag, og så tager de fleste hjem 26. eller 27. december.

Man kan orientere sig om togafgange på DSB's app eller på hjemmesiden.

Desuden kan man orientere sig løbende om trafikken på Vejdirektoratets hjemmeside og på P4 Trafik.

Grafik: Vejdirektoratet

