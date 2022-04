Sådan bliver prisen i Danmark

Vi har ventet længe på elbilen Ariya fra Nissan, men nu skulle den være god nok: Modellen er på vej.

Nissan Danmark har nu offentliggjort de danske priser på elbilen, og forsalget starter 7. april.

Når forsalget åbner, kan man vælge mellem tre varianter af Ariya, mens der også kan vælges mellem to batteristørrelser og to- eller firehjulstræk.

Den billigste variant starter til en pris på 366.900 kroner, og for det får man en Ariya Advance med et 63 kWh batteri, som giver en foreløbig rækkevidde på 403 kilometer, og en ydelse på 215 hk. Modellen kan sprinte fra 0-100 km/t på 7,5 sekunder.

Vil man gerne have større batteri og længere rækkevidde, får man fra 445.900 kroner Ariya med et 87 kWh batteri, forhjulstræk og 239 hk. Her er den foreløbige rækkevidde på op til 520 kilometer.

Er firehjulstræk sagen, koster den firehjulstrukne Ariya med 87 kWh batteri, 302 hk og en foreløbig rækkevidde på op til 493 kilometer fra 480.684 kroner.

Grunden til, at rækkevidderne indtil videre er foreløbige, er, at de ikke er endeligt godkendte af myndighederne.

Den firehjulstrukne version kommer måske først til Danmark til næste år. Foto: Nissan

Modellen kan trække op til 1500 kg. Foto: Nissan

Kabinen i den nye elektriske Nissan Ariya. Foto: Nissan

Opladning

Når du holder hjemme i garagen, kan en Nissan Ariya lade med 22 kW, og dermed kan man med det lille batteri lade fuldt op på tre timer, mens det tager fire timer med det store batteri.

Ved en lynlader kan Ariya lades med op til 130 kW, og det betyder at ladning i 30 minutter giver 10-80 procent opladning af 63 kWh-batteriet og 20-80 procent opladning af 87 kWh-batteriet.

De første demobiler af Ariya kommer til Danmark i august eller september, mens de første eksemplarer kan komme ud til kunderne i november, oplyser Nissan Danmark til Ekstra Bladet.