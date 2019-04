Sådan brød chauffør sin hviletid med 532 procent

Chaufføren fra Esbjerg var forhåbentlig veludhvilet efter en god weekend, da han stemplede ind på jobbet mandag 24. september.

Foran ham lå fem dage med mange timer bag rattet og meget lidt søvn undervejs. Faktisk så lidt, at det ikke bare var i strid med køre- og hviletidsreglerne, men blandt de værste sager, politiet hos Tungvognscenter Syd har oplevet.

Over fem dage sad chaufføren bag rattet i 63 timer. Han arbejdede med andre ord 26 timer mere, end den gængse danske lønmodtager når på det samme antal dage.

Det er muligvis ikke uset i nogle brancher, men på landevejen er det direkte ulovligt. Ved den netop afsluttede retssag er det kommet frem, at han overtrådte køre- og hviletidsbestemmelserne med intet mindre end 532 procent.

Lovbruddet er et af flere, som han mandag har erkendt ved Retten i Kolding. Sagen har udløst en bøde på 317.500 kroner, 70 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste.

Chaufføren har desuden fået frataget sit kørekort til lastbil i to år.

Anklager: 'Det er en alvorlig sag'

Køre- og hviletidsreglerne dikterer, at man i løbet af en hel arbejdsuge (seks dage) må sidde 56 timer bag rattet. De må fordeles, så man bruger 10 timer bag rattet af to omgange og ni timer de resterende fire dage.

Ifølge specialanklager ved Sydøstjyllands Politi, Pernille Moesborg, er en del af begrundelsen for, at chaufføren nåede op på 63 timer, at hans hvil varede under syv timer.

I det tilfælde vil lastbilens takograf fortsætte med at tælle timer, hvor den slap, da hvilet begyndte.

- Jeg tror ikke, vi i Tungvognscenter Syds historie har set en sag, hvor en chauffør har kørt så meget og hvilet så lidt. Det er en alvorlig sag, siger Pernille Moesborg i en pressemeddelelse.

Sigtet for 68 forhold

Ifølge Sydøstjyllands Politi blev overtrædelsen opdaget, da en politiassistent undersøgte takografen i chaufførens lastbil.

Til at begynde med var det slet ikke overtrædelsen på 532 procent, der var skyld i politiets opmærksomhed, men derimod førerkortet, der sad i takografen. Det var nemlig ikke chaufførens eget, og allerede her havde han derfor bevæget sig uden for lovens rammer.

Efter en nærmere gennemgang af takografen blev chaufføren sigtet for intet mindre end 68 forhold: 20 forhold for at køre på en andens førerkort, 20 for overtrædelse af takograf-ordningen og 28 brud på køre- og hviletidsbestemmelserne.

Ifølge specialanklager Pernille Moesborg afslørede takografen overtrædelser, der var spredt ud over en lille måned fra 18. september til 16. oktober. Chaufføren erkendte dem alle ved Retten i Kolding, men har udbedt sig tid til at overveje, om han alligevel vil anke dommen.

