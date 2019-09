Sådan er du forsikret, hvis du ser film på telefonen under kørsel

GPS, sms’er og musiktjenester stjæler ofte danskernes opmærksomhed under kørslen, viser en ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov for If Skadeforsikring.

Undersøgelsen viser, at to procent af de adspurgte inden for det seneste år har set film på deres telefon under kørsel. Ligeledes svarer to procent, at de har spillet spil under kørslen.

Det oplyser If Skadeforsikring i en pressemeddelelse.

Fra 10. september er straffen øget for uopmærksomhed under kørslen ved for eksempel at benytte håndholdt mobiltelefon, GPS, tablets, computer. Det er lovligt at anvende mobiltelefon, tablet eller GPS, hvis udstyret er anbragt i en fastmonteret holder i bilen.

Se også: Nu koster denne forseelse et klip i kortet

Kan miste kørekortet

Men en fastgjort holder i bilen gør ikke film eller spil under kørslen lovligt, påpeger If Skadeforsikring.

- Bilister, der foretager noget så tankeløst som at se film eller spille spil under kørslen, kan ikke dække sig ind under, at det sker fra en fastmonteret mobilholder. Ifølge færdselsloven skal man agere hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller ulempe for andre, siger Birgitte Ringbæk, kommunikationschef hos If Skadeforsikring, i pressemeddelelsen.

- Man vil ikke kunne køre med blikket væk fra vejen i ret mange sekunder, før man kan se det på kørslen. Er man med til at skabe en farlig situation eller endnu værre, involveret i en ulykke, er strafferammen helt op til frakendelse af kørekortet, siger hun.

Forsikring dækker ikke

Rent forsikringsmæssigt vil skader på bilen, der er opstået under grov uagtsomhed, ikke være dækket af bilforsikringen.

Forskning viser, at uopmærksomhed i trafikken er medvirkende til omkring hvert tredje trafikdrab.

Se også: Foruroligende: Så mange danskere falder i søvn bag rattet

Beregninger fra Rådet for Sikker Trafik viser, at kører man 80 kilometer i timen og kigger på sin telefon i fire sekunder, svarer det til at køre 89 meter i blinde. Kører man 110 kilometer i timen, svarer det til 122 meter i blinde at kigge væk i fire sekunder.

- Vi er så vant til, at mobilen kan fixe en masse ting for os her og nu, men når vi kører bil, er der brug for selvdisciplin til at lægge den væk. Det er skræmmende, at så stor en gruppe bilister ikke udviser større omtanke over for sine medtrafikanter og dem selv, end at det føles vigtigere at se film og spille spil bag rattet, siger Birgitte Ringbæk fra If.

Se også: Forstyrrer kørslen: Mange bilister slår vigtigt sikkerhedsudstyr fra