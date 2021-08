Sådan kan du spare over 1,5 millioner på luksus-Mercedes

Hvis alder ikke er et problem for dig, kan der være mange penge at spare

Afskrivning er altid et element, man skal forholde sig til, når man køber ny bil. Det er dog de færreste biler, som falder så meget i pris som denne Mercedes-Benz S500 Coupé.

I 1990'erne var modellen det ypperste, man kunne få, inden for tysk luksus, teknik og prestige, og derfor skulle man da også betale en betragtelig sum penge for at blive ejer af den.

Men sådan er det ikke helt længere.

Selvom Mercedesen stadig er en stor investering alderen taget i betragtning, så er der særdeles mange penge at spare på at køre dateret luksus.

Faktisk er den store S500 Coupé nu over 1,5 millioner billigere, end da den var spritny i 1993. Her kostede modellen cirka 1.870.000, og i dag står den til 345.000 kr. Regner man inflationen med, svarer nyprisen til lige under 3 millioner kroner, og i det lys kan man faktisk spare over 2,5 millioner kroner.

Det er Bilbasen, der har kåret Mercedesen som Ugens Fund, og hvis ikke bilen er solgt, kan du finde den her.

Meget original

Den store Mercedes har kun kørt 119.000 kilometer, og den blev importeret til Danmark i 1999, hvorefter den har haft en nordjysk ejer, som er bilens anden ejer i alt.

Udstyret kan du i dag finde i den gængse familiebil, men i 1993 var det kun noget, der fandtes i de allermest luksuriøse biler. Man får blandt andet elsæder med hukommelse, elbetjente nakkestøtter, døre med soft close, fartpilot og fjernbetjent centrallås.

Du kan se billeder af bilen herunder. Bilen er til salg hos Classicmotorsales i Vejle.

Blauschwarz Metallic hedder farven på den store Mercedes. Foto: Bilbasen

Klassisk 1990'er udtryk. Foto: Bilbasen

I kabinen er der sort læder over det hele. Foto: Bilbasen