Sådan startede branden i p-hus med 300 ødelagte biler

Igennem natten har brandfolk kæmpet med at få kontrol over branden, der tirsdag eftermiddag brød ud i et parkeringsanlæg i Stavanger Lufthavn i Norge.

Parkeringsanlæggets etager væltede som et korthus, da den voldsomme varme fra mange antændte biler på første etage fik dækkene mellem det fem etager høje anlæg til at kollapse.

Det skønnes, at der på tidspunktet for branden stod 1000 biler i anlægget, og heraf kan op mod 300 være beskadiget.

Branden startede i én bil på første etage, som antændte flere med stor fart. Og branden var på et tidspunkt ude af kontrol for brandmændene, som ikke kunne gå ind i parkeringshuset på grund af nedstyrtningsfare.

Se også: Hver anden nye bil i Norge kører på elektricitet

I aftes var der endnu ikke klarhed over, hvad der startede branden. NRK skrev, at der i første omgang var meldinger om, at det var en elbil, der startede branden, men dette er nu blevet afkræftet af politiet.

Ifølge VG.no skriver det norske nyhedsbureau NTB, at politiet oplyser, at branden startede i en ældre dieselbil.

Dagbladet.no skriver, at politiet oplyser, at ejeren af dieselbilen er afhørt, og forholdene omkring branden er klare. Både afhøringen af ham, andre og video fra stedet bekræfter, at branden startede i diselbilen.

Stavanger Lufthavn skriver på sin hjemmeside, at det på nuværende tidspunkt er uklart, hvornår det er muligt at fastslå, hvilke biler, der er beskadiget, ligesom det er uklart, hvornår man kan påbegynde at flytte de beskadigede biler.

Tirsdag aften blev al flytrafik til og fra Stavanger i Norge indstillet på grund af den voldsomme brand. I dag er flytrafikken genoptaget, men rejsende bliver bedt om at tjekke deres afrejse ved flyselskaberne, da der vil forekomme aflysninger.

300 biler ødelagt af voldsom brand i norsk lufthavn