Sådan vil bilgigant give elbiler flere liv

Renault tager hul på et projekt med at renovere ældre biler, så de får 'mere end ét liv'

Biler skal leve længere. Sådan lyder det fra bilproducenten Renault, der har sat gang i et nyt projekt, hvis mål er at renovere ældre biler, så de 'har flere end ét liv'.

Projektet, som Renault kalder 1 million kilometer-projektet, går ud på at ombygge eksisterende, men godt bruge biler, så de i højere grad matcher de nuværende behov fra kunderne.

De første biler, der har fået nyt liv, er to Renault Zoe fra 2011. Den ene har kørt 211.725 kilometer, mens den anden har kørt 310.267 kilometer.

- Vores mål med 1 million kilometer-projektet er at vise, hvordan en bils andet eller tredje liv kan se ud, og hvordan den cirkulære økonomi kan komme i spil, siger Thierry Parot, som er projektleder for innovation hos Renault Group.

Ved blandt andet at opdatere bilens software og sikkerhed vil Renault give biler som denne Zoe nyt liv. Foto: Renault

Sådan er de blevet opdateret

For at gøre de små elbiler klar til liv nummer to og tre, har Renault tjekket dem igennem og givet dem grundig rengøring og ny maling. Desuden har de monteret nye dele som lygteglas, bedre lygter, haj-antenne og ambientelys i bilen.

For at gøre bilerne mere moderne, har Renault blandt andet også udstyret dem med teknologi, der ikke fandtes, da bilerne blev produceret i 2011, så de nu har fået en opdatering af softwaren og batteriet, så der er længere rækkevidde. For at forbedre sikkerheden er et automatisk nødbremsesystem blevet eftermonteret.

Renault har et mål om, at der på mærkets Re-Factory-fabrik skal mellem 100.000– 150.000 brugte biler gennem systemet, så de fremfor at ende på skrotpladsen, får endnu et liv på landevejen.