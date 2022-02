Sådan vil de bygge ny elbil

Det skorter ikke på ambitioner hos den svensk-kinesiske bilproducent Polestar. Bilproducenten har flere forskellige nye elbiler på vej, og en af dem er en elektrisk firedørs performancebil, som blot kommer til at hedde '5'.

5'eren bliver en direkte rival til bilmodeller som Porsche Taycan og Audi e-tron GT, og derfor er der store krav til Polestar i udviklingen af bilmodellen.

Nu oplyser Polestar, at den kommende performance-elbil skal bygges på en ny- og specialudviklet platform i bonded aluminium. Kort fortalt dækker bonded aluminium over en speciel limningsteknologi og samlingsmetode, der bliver anvendt i aluminiumskonstruktioner, hvor der stilles krav til lav vægt og høj ydeevne som i f.eks. fly- og rumfartskonstruktioner. Resultatet er et let og stærkt materiale, og derfor er det ifølge Polestar velegnet til at skabe en hurtig bil.

- Vi ønskede at udvikle en let bil i høj kvalitet hurtigt. Denne arkitektur giver enestående dynamiske og sikkerhedsmæssige egenskaber. Samtidig er den omkostningseffektiv og velegnet til serieproduktion, siger Pete Allen, der er chef for Polestars britiske forsknings- og udviklingsafdeling.

Efter planen skal Polestar 5 komme på gaden i år 2024, og inden da får vi den elektriske SUV, Polestar 3 i modelprogrammet.

5'eren skal designmæssigt baseres på konceptbilen Precept, som du kan se et billede af herunder. Hvor meget af designet fra konceptbilen Precept, der vil gå igen i den produktionsklare udgave af 5'eren, må tiden vise. Hvor hurtig og let bilen ender med at blive, må vi også vente med at blive klogere på.