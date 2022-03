Sådan vil de genanvende brugte elbilbatterier

Hvad skal der ske med brugte batterier fra elbiler og plug-in hybrider, når de ressourcetunge batteripakker har aftjent deres værnepligt? Det er et spørgsmål, som bilproducenterne arbejder hårdt på at besvare, for der er både god økonomi og god fornuft i forhold til miljøet i at genbruge så meget af batterierne som muligt.

Nu har den tyske bilgigant Mercedes-Benz løftet sløret for, hvordan de vil genanvende batterierne.

Mercedes-Benz vil bygge en ny fabrik, der skal gøre det muligt at genanvende mere end 96 procent af de materialer, som findes i kasserede batterier fra elbiler og plug-in hybrider.

Det oplyser Mercedes-Benz i en pressemeddelelse.

Den nye fabrik, som forventes at stå klar i 2023, skal være med til at optimere forarbejdningen af brugte lithium-ion-batterier, så størstedelen af de værdifulde metaller kan genanvendes.

- Hos Mercedes-Benz arbejder vi målrettet for at blive endnu bedre og endnu mere effektive, når det gælder genanvendelse af vores mest værdifulde ressourcer. Med vores nye fabrik i Kuppenheim bliver det muligt for os at genanvende mere end 96 procent af materialerne i de brugte batterier, siger Jörg Burzer, medlem af bestyrelsen hos Mercedes-Benz for produktion og forsyning.

Nyt liv

Anlægget er det første af sin slags og vil kunne forarbejde omkring 2500 ton materiale årligt. De genanvendte materialer vil indgå i produktionen af mere end 50.000 batterimoduler til nye Mercedes-EQ modeller.

Hvis ikke de brugte batterier kan genanvendes i nye elbilbatterier, kan de få nyt liv i stationære energilagre som det, der eksempelvis er tilknyttet Mercedes-Benz’ fabrik i Sindelfingen. Her står et energilager bestående af kasserede bilbatterier for at lagre overskydende strøm.