Sådan vil de give V8-motoren nyt liv

To giganter arbejder sammen på at forhindre V8-motorens død

Selvom elbiler er gode til mange ting, er der noget fantastisk over en pludrende V8-motor, og for at det hele ikke skal gå op i rækkevidde og kWh, vil Yamaha og Toyota nu forsøge at give V8-motoren nyt liv.

Yamaha Motor har nemlig af bilgiganten Toyota fået til opgave at udvikle en 5,0-liters brint-drevet V8-motor. Det er en lille del af et større samarbejde mellem de to japanske giganter, som sigter med at udforske og udvikle grønnere brændstoffer til forbrændingsmotorer.

Det oplyser Yamaha i en pressemeddelelse.

Den brint-drevne V8-motor er baseret på V8-motoren fra en Lexus RC F, og for at gøre den brint-egnet har Yamaha lavet alverdens ændringer på blandt andet cylindrene, indsugningsmanifolden og brændstofdyserne.

Motoren udvikler 444 hk ved 6800 o./min., hvilket er nogenlunde det samme som den benzindrevne udgave af samme V8-motor gør.

Ny tiltrækning

Arbejdet med at udvikle brint-V8-motoren startede for fem år siden.

- Jeg begyndte at se, at motorer, der kun kørte på brint, faktisk havde meget sjove, letanvendelige performance-egenskaber, siger Takeshi Yamada fra Yamahas udviklings- og forskningsafdeling.

Noget af det mest karakteristiske ved en benzindrevet V8-motor er lydbilledet. Her lover Yamaha, at brint-V8'eren har en 'harmonisk højfrekvent udstødningslyd'.

- Personligt ønsker jeg ikke kun at opnå ydeevne, men også en ny tiltrækning til forbrændingsmotoren, som verden endnu ikke har set, siger Yamada.

Historien melder ikke noget om, hvornår og om vi kan forvente at se den brintdrevne V8-motoren i en produktionsklar bil.