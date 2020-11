Sådan vil de nu få dig til at overholde fartgrænsen

For at få trafikanter til at overholde fartgrænsen på landeveje tester man nu kantpæle med fartmærker

Det er ikke alle, som sørger for at overholde fartgrænsen, når de kører på de danske landeveje. Det kan der være mange grunde til, og hos Vejdirektoratet vil de nu gøre mere for at sikre, at det i hvert fald ikke er manglende viden om fartgrænsen, der er årsagen.

Derfor vil Vejdirektoratet nu undersøge, om et lille fartmærke på kantpælene med den generelle hastighedsgrænse på 80 km/t kan få flere trafikanter til at sænke farten.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Der er desværre stadig for mange, der kører for hurtigt og overtræder hastighedsgrænserne. Det gælder også på vores landeveje. Vi ved, at mange trafikulykker skyldes for høj fart og uopmærksomhed. Vejdirektoratet vil med et meget enkelt fartmærke nu minde bilisterne om hastighedsgrænsen. Det er positivt at se, at man prøver nye metoder af for at komme problemet til livs, og jeg glæder mig selvsagt til at se resultaterne, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Helt konkret vil Vejdirektoratet placere et lille fartmærke med refleks på de mange hvide kantpæle langs vejene.

Det røde fartmærke med det sorte tal minder om de almindelige runde fartskilte. Grafik: Vejdirektoratet

Møder ikke en påmindelse

Forsøget med de nye kantpæle skal køre frem til efteråret 2021, og det vil blive gennemført på cirka 35 kilometer statsvej, hvor den generelle hastighedsgrænse er 80 km/t. Her placeres det lille røde mærke på hver eller hver anden kantpæl i højre side af vejen.

Målet er at blive klogere på, om trafikanter bliver bedre til at overholde hastigheden, når de hele tiden bliver mindet om den.

- Vi prøver nu med et helt nyt tiltag at få farten ned på landevejene, siger Marianne Foldberg Steffensen, Vejdirektoratets ekspert i trafiksikkerhed.

- Vi har jo de almindelige hastighedsbestemmelser med 80 km/t på landeveje, men det er ikke en hastighedsgrænse, der skiltes med, og derfor møder trafikanterne ikke en påmindelse i form af et hastighedsskilt om, hvor hurtigt de må køre. Derfor giver vi dem nu en hjælpende hånd i form af fartmærker på kantpælene. Og jeg er meget spændt på at se, om det vil have positive resultater i form af flere trafikanter, der sænker hastigheden til det tilladte, siger hun.

Vejdirektoratet har udvalgt seks strækninger til forsøget, hvor gennemsnitshastigheden ligger over 80 km/t. Grafik: Vejdirektoratet

Inspirationen til forsøget kommer fra Holland, hvor man længe har angivet den aktuelle hastighedsgrænse med meget korte intervaller på tavler langs vejen.

- Hvis det viser sig, at dette forsøg kan få flere til at køre efter de gældende regler, kan der være tale om et forholdsvis enkelt og billigt trafiksikkerhedsinitiativ, der nemt kan rulles ud på flere landevejstrækninger rundt i Danmark, siger Marianne Foldberg Steffensen.

