Sådan vil ladeudbyder slå konkurrenterne: Slip for binding

Firma har lanceret et nyt koncept i samarbejde med ladeoperatør. Ambitionen er 10.000 ladestandere frem mod 2030

Det skal være mere frit og lettere at lade elbilen op, mener virksomheden Sustain, som er gået sammen med ladeoperatøren Spirii om at etablere et nyt opladningskoncept til elbiler.

Konceptet er blevet forankret i et nyt selskab, kaldet SustainRecharge.

Det oplyser Sustain i en pressemeddelelse.

Med det nye koncept er der ikke krav om fast binding med én enkelt ladeudbyder, ligesom der heller ikke er et fast månedligt abonnement. I stedet koster det altid 2,5 kr. pr. kWh at oplade elbilen. Ambitionen er at etablere 10.000 ladestandere frem mod 2030.

- Vi har aldrig set større efterspørgsel på opladning af elbiler og det kalder på, at flere aktører går sammen om at understøtte den positive udvikling med nem adgang til opladning, siger Torben Fog, medstifter og COO hos Spirii, i pressemeddelelsen.

Ingen hurtigladning

Hos SustainRecharge forventer de, at muligheden for opladning uden binding samt prisen på opladningen vil være trækplastret ved det nye koncept.

Til gengæld skal man lave med, at ladestanderne blot kan levere op til 22 kW, hvilket er færre end mange af konkurrenternes kan. Hos konkurrenten Clever betegnes opladning med 50 kW eksempelvis som hurtigladning, mens ladning med over 150 kW betegnes som lynladning.

SustainRecharge har allerede indgået aftale om installation af de første ladestandere i Storkøbenhavn og på Bornholm. Installationerne er i fuld gang med de første i fuld drift.

SustainRecharge står for at projektere og finansiere ladestanderne, mens Spirii bidrager med installation og drift.

Fakta - Ladestanderne kan levere op til 22 kW - Alle elbiler kan lade på ladestanderne med type 2 kabel - Opladning og betaling foregår via Spirii Go appen - Det koster 2,50 kr./kWh at lade op på SustainRecharge ladestandere

