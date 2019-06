Sadler om: Harley-Davidson vil bygge små motorcykler

Den amerikanske motorcykelproduent satser stort på at bygge en mindre model til et helt nyt publikum

Tiden er tilsyneladende løbet fra hævede forgafler, Peter Fonda-bakkenbarter og øredøvende larm fra Harley-motoren mellem benene.

Den hæderkronede amerikanske motorcykelproducent Harley-Davidson oplever faldende salg i sit hjemland, og det har fået den til at kigge mod nye markeder - og ikke mindst væk fra de store og muskuløse motorcykler, som har defineret mærket gennem årtier.

Nyhedsmediet CNN Business skriver, at Harley-Davidson satser stort på at øge sit fodfæste på det internationale marked, og særligt Asien er i amerikanernes kikkert. Derfor er man nu gået sammen med producenten Qianjiang Motorcycle Company om at bygge en lille motorcykel, der passer ind på det kinesiske marked.

Producenten uddyber i en pressemeddelelse, at den nye model skal være 'mindre og mere tilgængelig', får en motor på 338 cc og vil nå de kinesiske forhandlere i slutningen af 2020. Den lille motorcykel skal være med til at sikre, at 27 procent af Harley-Davidsons salg i 2027 sker uden for USA, skriver CNN.

Kinesisk marked boomer

Det er ikke tilfældigt, at Harley-Davidsons nye motorcykel skal målrettes de kinesiske købere. Landet har gennem de seneste år udviklet sig til at blive et af de vigtigste markeder for en lang række bilproducenter, og flere producerer specialmodeller alene til dette marked.

Samme potentiale har markedet for motorcykler angiveligt, for Harley-Davidsons salg steg ifølge producenten selv med hele 27 procent sidste år.

- Vi er glade for at få denne mulighed for at bygge flere Harley-motorcykler i Kina, en af verdens største markeder for motorcykler, ved at gøre vores mærke mere tilgængeligt, siger direktør i Harley-Davidson, Matt Levatich, i pressemeddelelsen.

Harley-Davidsons nye partner, Qianjiang Motorcycle Company, er muligvis et ukendt navn i Europa, men bag det står den stærke Geely-koncern, der ejer svenske Volvo.

Motorcyklen, der skal bygges sammen med Qianjiang, skal på et senere tidspunkt sælges udenfor Kinas grænser. Harley-Davidson nøjes dog ikke med at spille på én hest i Asien, men har ifølge CNN også produceret egne motorcykler i Thailand siden sidste år.

