Sælger Ferrari til 38 millioner: Kan kun købes online

Vil du have en åben Ferrari med en V12-motor monteret lige bag din ryg, 950 hk og en topfart på over 350 km/t?

Så skal du være indstillet på, at du kun kan købe bilen på nettet.

Auktionshuset RM Sotheby's har også taget konsekvensen af coronavirus og vælger derfor at afholde deres store Palm Beach-auktion fra 20. til 27. marts online, hvorfor interesserede køber skal byde på deres hjemmeside.

Auktionens højest vurderede bil er denne Ferrari LaFerrari Aperta fra 2017, som du kan se på billederne i artiklen.

Vurderingsprisen ligger på mellem 4,5 og 5,5 millioner dollars, svarende til mellem 31 og 37,9 millioner kroner.

Aperta er den åbne udgave af den ekstreme hyperbil LaFerrari, der blev lanceret som en arvtager til ikoniske Ferrari-modeller som 288 GTO, F40, F50 og Enzo.

I Aperta kan du få vind i håret, mens du lytter til den syngende V12-motor. Foto: RM Sotheby's

Sjælden

Denne gule Ferrari LaFerrari Aperta er ét eksemplar af de i alt 210 Apertaer, der blev bygget. Alle biler var faktisk solgt, inden modellen fik verdenspremiere på Paris Auto Show i 2016.

Bilen her blev i sin gule Giallo Triplo Strato-farve leveret til en amerikansk samler. Samleren skal ikke have skyld for at have slidt bilen op, for den har kun kørt 175 miles, svarende til cirka 280 km.

Denne model er lakeret i en særlig lak, som skulle være mere iøjnefaldende end normalt. Foto: RM Sotheby's

En Ferrari LaFerrari Aperta er udstyret med 6,2-liters V12 motor, som i samspil med en elektrisk motor på 120 kW producerer i alt 950 hk.

Modellen kan accelerere fra 0-100 km/t på 2,4 sek., 0-200 km/t på syv sekunder, mens topfarten er over 350 km/t.

