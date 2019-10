Sælger i tusindvis: Nu kommer populær 'dansker'-bil i ny udgave

Salgstallene fortæller, at modellen er en regulær 'danskerdarling', så der er noget at leve op til for den nye udgave af Yaris, som japanske Toyota netop har præsenteret.

Således blev der solgt 5107 eksemplarer af Yaris i Danmark i 2017, 5015 eksemplarer i 2018 og til og med september i år er der blevet solgt 3867 eksemplarer.

Kan den nye leve op til løfterne i Toyotas pressemeddelelse, så er der gode ting i vente for kunderne.

Toyota lover, at den nye fjerde generation Yaris 'har fået et gennemgribende nyt design, er blevet lavere og bredere, og som med en helt nyudviklet tre-cylindret hybridmotor aldrig før har været mere økonomisk,' skriver Toyota i pressemeddelelsen.

Den nye Yaris er kortere, lavere, men bredere end den nuværende model. Foto: Toyota

Kortere end den nuværende

Den nye Yaris er blevet udviklet efter Toyotas New Global Architecture (TNGA) filosofi, og modellen skal bygges på den helt nye GA-B platform.

Designet er markant ændret, og i en tid, hvor nye biler typisk bare vokser og vokser, har Toyota valgt at gå imod strømmen og gjort Yaris fem mm kortere. Samtidig er akselafstanden vokset 50 mm, så man bevarer rummeligheden i kabinen.

Den nye GA-B platform har gjort, at højden på den nye Yaris er reduceret med 40 mm. Det er sket uden at mindske den indvendige loftshøjde, da man samtidig har sænket siddepositionen for både fører og passagerer. Den nye Yaris måler 50 mm mere i bredden, og der er derfor blevet bedre plads foran og på bagsædet, mens den øgede sporvidde fremhæver Yaris’ lave, brede udseende.

Luget ud i kabinen

I kabinen lover Toyota, at der er skruet op for kvalitetsfornemmelsen, og at designet følger minimalismens princip om, at mindre er mere. Der er således luget ud i overflødige og forstyrrende designelementer og knapper, og kabinen er designet efter konceptet 'hænderne på rattet, og øjnene på vejen'.

Toyota oplyser, at de har ryddet op i kabinen, så der er færre forstyrrende elementer. Foto: Toyota

Køreinformation bliver derfor præsenteret fra tre sammenkoblede skærme – den centrale Toyota Touch multimedieskærm, et TFT multiinformationsdisplay direkte foran føreren og et 10” stort head-up farve display i forruden. Det store display i forruden hjælper føreren med at holde fokus på vejen og viser de vigtigste kørerinformationer og advarsler herunder navigationskommandoer og aktuelle fartgrænser.

Mere køreglæde

I udviklingen af den nye Yaris har Toyota haft fokus på at gøre bilen mere køreglad. Det betyder konkret, at tyngdepunktet er sænket 15 mm sammenlignet med den nuværende Yaris, rattet er placeret tættere på føreren og tiltet 6 grader ekstra, så det giver føreren de mest optimale betingelser i håndteringen af bilen.

Bilens chassis er gjort stivere og dermed mere vridningsstabilt, friktionen i de nye MacPherson frontstivere er reduceret, og strategiske forstærkninger i bilens struktur, styrehus og instrumentpanel har alt sammen bidraget til en Yaris, der ifølge Toyota 'aldrig før har været mere køreglad'.

På motorsiden kan man godt skrue forventningerne op til den nyudviklede tre-cylindrede 1,5-liters hybridmotor. Den har nemlig en mindst 20 procent bedre brændstoføkonomi og lavere CO2-udledning end den nuværende Yaris, og samtidig er motoreffekten øget med mindst 15 procent, da både benzinmotor og elmotor hver især yder betydeligt mere end i den nuværende hybridudgave.

Omtrent halvdelen af den nuværende Yaris bliver solgt med hybrid-teknologi.

Den nye Yaris er klar til lancering i Danmark efter sommerferien næste år.