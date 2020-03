Sælger ingen biler: Volkswagen bruger over 16 milliarder om ugen

Hvis der ikke inden for en overskuelig fremtid kommer mere styr på coronavirus, kan det komme til at koste jobs hos bilgiganten Volkswagen, som på verdensplan har omkring 671.000 ansatte.

Det skriver Automotive News Europe på baggrund af en historie fra tyske ZDF.

Selvom flere af Volkswagens fabrikker er lukket ned i denne periode, så bruger bilgiganten stadig omtrent 2,2 milliarder euro om ugen, hvilket svarer til cirka 16,4 milliarder danske kroner.

Volkswagen sælger ingen biler uden for Kina og søger derfor efter måder, hvorpå produktionen af biler kan genoptages, som ikke involverer smittefare for de ansatte.

- Vi laver ingen salg eller tjener penge uden for Kina, fortalte Herbert Diess, direktør i Volkswagen, til ZDF torsdag.

- Vi må gentænke produtionen. Vi har endnu ikke den disciplin, som vi har haft i Kina, på vores tyske lokationer. Kun hvis vi ligesom i Kina, Korea eller andre asiatiske lande får problemet under kontrol, har vi en chance for at komme gennem krisen, uden at det koster jobs, sagde han.

Lavere salg

Endnu har vi på bilsalgstallene ikke set coronavirussens konsekvenser, da virussen først for alvor ramte Europa i marts, men i et interview med mediet Boersen-Zeitung fortæller Frank Witter, som er finansdirektør i Volkswagen, at salget for marts måned hos Volkswagen er faldet med 40 procent.

På verdensplan beskæftiger Volkswagen 671.000 ansatte og har 124 fabrikker verden over. 72 af dem ligger i Europa, og 28 af dem i Tyskland.

Tidligere på måneden var Volkswagen en af de mange bilfabrikker, som lukkede ned for bilfabrikkerne i Europa på grund af coronavirus.

