Sælger langt flere biler: Én model overrasker

Porsche har fået så godt gang i salget af elbilen Taycan, at den nærmer sig 911'eren

Der er ingen coronakrise hos den tyske bilproducent Porsche. I de tre første måneder af det nye år har Porsche leveret 71.986 biler, hvilket er en stigning på 36 procent i forhold til samme periode året før.

Det oplyser Porsche i en pressemeddelelse.

Dykker man ned i salgstallene, er det SUV'erne Macan og Cayenne, som især driver salget. Macan blev i perioden solgt i 22.458 eksemplarer, mens Porsche leverede 19.533 eksemplarer af Cayenne.

Mere bemærkelsesværdigt er det, at den elektriske model Taycan for alvor har fået medvind. Således leverede Porsche i første kvartal af året 9072 eksemplarer af elbilen, og dermed er det særdeles tæt på, at den overgår den ikoniske sportsvogn 911 på hitlisterne. 911 blev solgt i 9133 eksemplarer.

- Etablerede modeller har understøttet dette fremragende resultat sammen med de nyeste tilføjelser til vores modelprogram, og frem for alt de nye modelvarianter af den fuld-elektriske Taycan, siger Detlev von Platen, som er bestyrelsesmedlem for salg og marketing i Porsche AG, i pressemeddelelsen.

Sælger mest herhjemme

Mens Porsche sælger flest eksemplarer af Macan og Cayenne globalt set, ser det anderledes ud i Danmark.

Her er elbilen Taycan faktisk den mest populære Porsche-model, og i årets tre første måneder blev der indregistreret 71 eksemplarer af Taycan.

Til sammenligning blev der indregistreret henholdsvis 17 og 9 eksemplarer af Macan og Cayenne. Fem eksemplarer af 911-modellen kom desuden på danske plader i årets første kvartal.