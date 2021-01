Sælger mange elbiler: Nu vil de tredoble

Volvo tredobler elektrisk produktionskapacitet på fabrikken i Belgien efter et år med fremgang i salg af elektrificerede biler

Svenske Volvo sælger så mange af sine elektrificerede modeller, kaldet Recharge, at svenskerne nu tredobler produktionskapaciteten for elbiler på mærkets fabrik i Gent i Belgien for at kunne imødekommende efterspørgslen på Recharge-modellerne.

Det oplyser Volvo Danmark i en pressemeddelelse.

Recharge-bilernes procentandel af det samlede salg blev mere end fordoblet i 2020 sammenlignet med 2019.

I Danmark udgjorde Recharge-bilerne i fjor 32 procent af det samlede salg. I 2021 forventer Volvo Car Danmark, at denne vil stige yderligere således at over halvdelen af alle solgte Volvo-biler i Danmark vil være elektrificeret.

I 2022 vil elbilkapaciteten på Gent-fabrikken være mere end tredoblet i forhold til de nuværende niveauer og udgøre omkring 60 procent af fabrikkens samlede produktionskapacitet.

Elektrisk fremtid

I fjor offentliggjorde Volvo ambitiøse planer om at være CO2-neutral i 2040. Konkret vil Volvo reducere CO2-aftrykket pr. bil set over hele dens levetid med 40 procent inden 2025, og det skal ses som første skridt mod planen om at være CO2-neutral i 2040.

- Vores fremtid er elektrisk, og kunderne kan tydeligvis lide det, de ser fra vores Recharge-modeller, siger Javier Varela, som er chef for industrielle operationer og kvalitet, i pressemeddelelsen.

I de kommende år vil Volvo lancere flere fuldelektriske biler. Målsætningen er, at det globale salg i 2025 består af 50 procent rene elbiler og resten af hybrider.

Fabrikken i Gent er den første af Volvos, hvor der vil blive bygge fuldt elektriske biler, men virksomheden har også planer om at øge produktionskapaciteten for elbiler på sine andre fabrikker over hele kloden.

