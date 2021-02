Sællert overrasker: Ikke en elbil

Norge blev i 2020 det første land i verden, hvor over 50 procent af alle nye solgte biler var 100 procent elektriske. De mest populære elbiler i fjor blev Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 og Nissan Leaf, men i januar er der sket noget overraskende. Salgstallene for januar i det nye år afslører nemlig, at det slet ikke blev en elbil, som var den mest solgte bilmodel i årets første måned.

Det skriver Bil24.no.

For fossilbilerne er endnu ikke helt døde i Norge. Således blev Toyota Rav4 plug-in hybrid den mest solgte bil i januar med 812 nye eksemplarer. Det var nok til at slå Audi e-tron, som blev solgt i 734 eksemplarer i januar.

Efter de to modeller følger Volvo XC40, der både kommer som elbil og plug-in hybrid, Peugeot 2008, Mercedes-Benz EQC, Polestar 2 og Nissan Leaf.

Farvel til populære biler

En anden opsigtsvækkende ting ved listen over de mest populære bilmodeller i Norge i januar er, at de to mest solgte biler fra december 2020 end ikke er i top 20-listen for januar.

Således er, hverken Tesla Model 3 eller Volkswagen ID.3 i top 20 for januar, hvilket ifølge det norske medie skyldes, at begge bilproducenter skyndte sig at registrere en masse biler ved udgangen af sidste år for at pynte på salgstallene for 2020. Tesla sendte således 4232 nye eksemplarer af Model 3 på norske veje i december, mens Volkswagen gjorde det samme med 2303 eksemplarer af ID.3

