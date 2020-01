Sænkes med over 200.000 kroner: Derfor falder denne elbil i pris

Audi har sænket startprisen på den store elbil 'e-tron' med over 200.000 kroner. Årsagen er blandt andet et mindre batteri

Det koster mange penge at producere et bilbatteri, så når en bilfabrikant smækker et mindre batteri i en elbil, kan prisen sænkes.

Hos Audi har de nu præsenteret en ny indstigningsmodel af elbilen e-tron, som får tilnavnet 'e-tron 50', og derfor falder startprisen for elbilen fra Audi fra 799.990 kr. til nu at ligge på 569.990 kr.

Den slags prisfald kommer naturligvis ikke uden kompromisser, og i dette tilfælde skal man kunne leve med, at rækkevidden falder fra de 437 km, som den nuværende e-tron 55 kan køre på en opladning, til at være på 329 km i e-tron 50.

Forklaringen skal findes i, at batteriet i e-tron 50 får en bruttokapacitet på 71 kWh. I e-tron 55 er den på 95 kWh. I basisudgaven af e-tron vejer batteriet desuden 150 kg mindre end i den store udgave.

Hurtig acceleration

Selv om der i en e-tron 50 er færre hestekræfter end i den større model, så vil de færreste under acceleration savne kræfter. Takket være en samlet ydelse på 313 hk og et drejningsmoment på 540 Nm kan den mindste udgave af den elektrisk drevne SUV accelerere fra 0 til 100 km/t på 6,8 sek., mens tophastigheden er elektronisk begrænset til 190 km/t.

Ved en lynlader kan Audi e-tron 50 quattro lades op med en ladeeffekt på op til 120 kW. Dermed er elbilen klar til næste langtur med 80 procent strøm efter cirka en halv time. Som alternativ kan batteriet lades op med vekselstrøm ved en ladeeffekt på 11 kW på cirka syv timer.

Med alle Audis elbiler følger i Danmark en standardinstallation af en Clever-ladeboks, et Clever Unlimited-abonnement med ubegrænset opladning til en fast månedlig pris for kunden, samt en ladebrik der giver adgang til Clevers netværk af offentlige ladestandere.

