Særligt én detalje vil du elske ved denne nye Porsche

Targa-udgaven af Porsche 911 er blandt den tyske bilproducents mest ikoniske og elskede modeller, og nu har Porsche vist de første officielle billeder af den nye Targa-version af den nyeste 911-generation.

En Porsche 911 Targa er en mellemting mellem en cabriolet og en coupé, og det betyder, at du kan få vind i håret, men stadig uden at køre en decideret cabriolet. Modellen blev lanceret tilbage i 1965, og stålbøjlen hen over taget, som du kan se på billederne her i artiklen, var også at finde på den originale udgave fra 1965.

På den nyeste generation kan Targa-taget foldes væk på 19 sekunder, så du kan få sommersolens stråler ind i kabinen. Bagruden er lavet i glas.

Se også: Solgte biler online for 93 millioner: Denne kom de ikke af med

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hvis du ikke vil have en cabriolet, men gerne vil have vind i håret, kan en Porsche 911 Targa være svaret. Foto: Porsche

Porsche 911 Targa er den tredje variant af den nyeste 992-generation af den ikoniske 911-model, og modellen deler teknik med coupéen og cabrioleten.

Det vil sige, at motoren er en tre-liters boxermotor med biturbo.

To udgaver

Porsche 911 Targa kommer i to forskellige udgaver, nemlig Targa 4 og Targa 4S.

Porsche-kendere vil vide, at det så betyder, at Targaen udelukkende fås med firehjulstræk. I 911 Targa 4 skal firehjulstrækket tøjle 385 hk, mens det i Targa 4S skal overføre 450 hk til asfalten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Taget kan køre op og ned på 19 sekunder, alt efter vejret og temperamentet. Foto: Porsche

Kræfterne er nok til, at Targa 4 klarer sprintdisciplinen fra 0-100 km/t på 4,2 sekunder, mens Targa 4S blot skal bruge 3,6 sekunder på samme disciplin. Topfarten for den mindste udgave er 289 km/t og 304 km/t i Targa 4S.

Manuelt gear

Som nævnt er der især én detalje, som fans af en klassisk opbygning af sportsvogne vil sætte pris på. Porsche trodser nemlig tendensen med, at moderne sportsvogne udelukkende kommer med automatgearkasser med skiftepaler, hvorfor 911 Targa kan vælges med en syv-trins manuel gearkasse, så man selv kan få lov at rode rundt med gearstangen.

Standard kommer den nye Targa med en otte-trins PDG-gearkasse, men uden ekstra omkostninger kan man vælge den manuelle gearkasse til sin bil.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den nye 911-generation kan fås med en syv-trins manuel gearkasse uden ekstra omkostninger, og det gælder også Targa-modellen. Foto: Porsche

De danske priser for Porsche 911 Targa 4 begynder ved 2.423.950 kr.

Se også: Trodser milliardbøde: Porsche slår rekord