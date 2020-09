Særligt her bliver der kørt alt for stærkt på skoleveje

I ugerne 33, 34 og 35 gennemførte landets politikredse en landsdækkende indsats i forbindelse med skolestart efter sommerferien. Flere end 7000 trafikanter fik i den forbindelse en bøde for at køre for stærkt på skoleveje.

Trods flere kampagner om at lette foden fra speederen på veje, der ligger tæt ved skoler, har årets første otte måneder allerede ført til 19.000 sager om hastighedsoverskridelser ved skoleveje, hvor især tre politikredse skiller sig negativt ud. Det viser nye tal som Gjensidige Forsikring har fået udleveret af Nationalt Færdselscenter.

Det oplyser Gjensidige Forsikring i en pressemeddelelse.

Værst står det til i politikredsene Midt- og Vestjylland, Fyn og Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, hvor der frem til 31. august i år allerede er registreret flere hastighedsovertrædelser end hele sidste år.

- Det er afgørende, at vi har tillid til trafiksikkerheden, når vi sender vores børn i skole. De er de mest uerfarne og sårbare i trafikken, og derfor bør det være helt naturligt, at bilister kører ordentligt i områder med skoler, men de her tal viser desværre, at det ikke altid er tilfældet, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring, i pressemeddelelsen.

Flere forseelser på kortere tid

Det er ikke kun i de tre politikredse, at der har været mange hastighedsovertrædelser på skoleveje. I politiets landsdækkende kontroller i uge 33, 34 og 35 konstaterede politiet 15 procent flere lovovertrædere, selv om der kun var kontrol i tre uger mod de normale fire uger.

Ud af de 7700 forseelser var de 7078 hastighedsovertrædelser på skolevejene, 118 voksne benyttede ikke sikkerhedssele, og i 72 tilfælde var børnene ikke fastspændt. Desuden benyttede 87 mobiltelefon under kørslen.

- Resultatet af skolestartskontrollerne vidner om nødvendigheden af politiets tilstedeværelse. Vi arbejder hver eneste dag på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne samt skabe tryghed i trafikken. Skolebørn skal føle sig trygge ved at færdes i trafikken, og forældrene skal føle sig trygge ved at sende deres børn ud i trafikken, sagde Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i den forbindelse.

- Heldigvis er vores skoleveje meget sikre, men jeg er ærgerlig over, at vi hvert eneste år kan sigte så mange trafikanter for at overtræde færdselsloven, og i år er ingen undtagelse, sagde han.

